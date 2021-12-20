Erdoğan, milyonların beklediği 2022 yılı için asgari ücreti açıkladı... İşte asgari ücretle ilgili tüm açıklamalar, tepkiler...

18 Aralık 2021 08:50

Yeni Şafak yazarı: Alt sınıflar kanaat ekonomisine devam edecekler elbette ama orta sınıf, alışageldiği konforundan olmanın getirdiği öfkeye kaptıracak kendisini

"Orta sınıf, bu gerçekle ne kadar çabuk yüzleşir ve pozisyonunu ne kadar çabuk güncellerse bu vartayı atlatma şansı o denli yüksek olacak"