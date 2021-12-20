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Erdoğan, milyonların beklediği 2022 yılı için asgari ücreti açıkladı... İşte asgari ücretle ilgili tüm açıklamalar, tepkiler...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı için asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı. Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır” ifadelerini kullandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) açıklanan "Ortada gerçek anlamda zam yoktur" şeklinde tepki gösterdi. İşte 2022 yılı açıklanan asgari ücretle ilgili tüm gelişmeler...

T24Derleyen: T24
asgari ücret

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20 Aralık 2021 21:59

Çalışanlara asgari ücret oranında vergi indirimi komisyonda kabul edildi

18 Aralık 2021 08:50

Yeni Şafak yazarı: Alt sınıflar kanaat ekonomisine devam edecekler elbette ama orta sınıf, alışageldiği konforundan olmanın getirdiği öfkeye kaptıracak kendisini

"Orta sınıf, bu gerçekle ne kadar çabuk yüzleşir ve pozisyonunu ne kadar çabuk güncellerse bu vartayı atlatma şansı o denli yüksek olacak"

17 Aralık 2021 13:13

Fatih Portakal: Asgari ücret 4250 TL olsa ne olur? Alım gücü düşecek, bahar aylarını düşünemiyorum

"Zamlar sağanak yağmur gibi gelecek belli"

17 Aralık 2021 00:50

Komisyon kararı Resmi Gazete'de | İşçinin günlük asgari ücreti: 166,80 TL

17 Aralık 2021 00:40

Davutoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: 1.425 TL verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110 dolar almanın adı tırnakçılıktır!

''Asgari ücret 1.425 TL artarken karşılığı 385 dolardan 275 dolara düşmüş oldu"

16 Aralık 2021 21:00

Bakan Bilgin: Çalışma hayatında uzun süredir sonuçlandırılamayan bu konuda kalıcı olarak bir iyileşme sağlandı

Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırdıklarını da açıklayan Erdoğan, "İşverenleri 450 liralık ilave yükten kurtarmış bulunuyoruz" demişti

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