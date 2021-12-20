Erdoğan, milyonların beklediği 2022 yılı için asgari ücreti açıkladı... İşte asgari ücretle ilgili tüm açıklamalar, tepkiler...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı için asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı. Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır” ifadelerini kullandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) açıklanan "Ortada gerçek anlamda zam yoktur" şeklinde tepki gösterdi. İşte 2022 yılı açıklanan asgari ücretle ilgili tüm gelişmeler...
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20 Aralık 2021 21:59
18 Aralık 2021 08:50
"Orta sınıf, bu gerçekle ne kadar çabuk yüzleşir ve pozisyonunu ne kadar çabuk güncellerse bu vartayı atlatma şansı o denli yüksek olacak"
17 Aralık 2021 00:50
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