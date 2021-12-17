Fatih Portakal: Asgari ücret 4250 TL olsa ne olur? Alım gücü düşecek, bahar aylarını düşünemiyorum

Gazeteci Fatih Portakal, gelen ve ocak ayında geleceği konuşulan yeni beraber alım gücünün düştüğüne vurgu yaparak, dün açıklanan asgari ücreti eleştirdi. Portakal, "Zamlar sağanak yağmur gibi gelecek belli. Asgari ücret 4250 TL olsa ne olur? Alım gücü düşecek. Bahar aylarını düşünemiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile yapılan toplantıda asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak açıklamıştı. Gazeteci Fatih Portakal bugün sosyal medya hesabından, gittiği dükkân sahiplerinin kendisini zamlara karşı uyardığını söyledi. "Markete girdim et aldım. Fiyatı ay sonuna kadar sabitlemişler. Biraz fazla alın dedi.

Ocak başı zamlıymış. Yandaki hazır yemekçiye girdim. Zamlardan dolayı mönüyü kaldırmışlar. Yanındaki kahveciye uğradım Türk kahvesi 13,5 TL. Ay başında zam var dedi. Ne diyebilirim?" diyen Portakal devamında şöyle dedi:

"Zamlar sağanak yağmur gibi gelecek belli. Asgari ücret 4250 TL olsa ne olur? Alım gücü düşecek. Bahar aylarını düşünemiyorum."