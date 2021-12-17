Davutoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: 1.425 TL verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110 dolar almanın adı tırnakçılıktır!

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin 4 bin 250 lira olarak belirlenmesine dövizdeki artış üzerinden tepki gösterdi. Davutoğlu, ''Asgari ücret 1.425 TL artarken karşılığı 385$'dan 275$'a düşmüş oldu. 1.425 TL verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110$ almanın adı 'tırnakçılık'tır!'' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada döviz kurundaki yükselişi göz önünde bulundurarak 1.425 TL'lik artışın vatandaşın cebine yansımayacağını belirterek tepki gösterdi.

Davutoğlu şu ifadelere yer verdi:

"SGK işçi payını da kaldırın demiştik, yine anlamamışlar"

''Asgari ücret 1.425 TL artarken karşılığı 385$'dan 275$'a düşmüş oldu. 1.425 TL verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110$ almanın adı 'tırnakçılık'tır! İktidara 1.5 yıl önce 15 Haziran 2020'de sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın demiştik, yine anlamamışlar.''