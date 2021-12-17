Komisyon kararı Resmi Gazete'de | İşçinin günlük asgari ücreti: 166,80 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2022 yılı için belirlediği asgari ücret kararını Resmi Gazete’de yayınladı. Karara göre bir işçinin günlük asgari ücreti, 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2022 yılı için belirlediği asgari ücret kararı Resmi Gazete’de yayımladı.

Kararın gerekçesinde, rakamın, “işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri” doğrultusunda belirlendiği ifade edilirken, asgari ücretin pazarlık ücreti olmadığı hatırlatıldı.

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Resmi Gazete’de yayınlanan karar şöyle:

“22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 01/12/2021 tarihinde başladığı çalışmalarını 16/12/2021 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (166,80) yüzaltmışaltı lira seksen kuruş olarak tespitine oybirliğiyle,

İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanana Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle, karar verilmiştir.”



Kararın gerekçesi ise şöyle:

“Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (166,80) yüzaltmışaltı lira seksen kuruş olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.”