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Erdoğan getirdi, Erdoğan gönderdi, Davutoğlu dönemi bitti!

AKP, yaklaşık 14 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü iktidarda en büyük siyasal krizi ve yol ayrımını yaşıyor. AKP'de yetkilerinin tırpanlanmasının ardından istifası konuşulan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de 1 saat 40 dakika süren görüşmesinde, AKP kongresinin mayıs sonu veya haziran başında olağanüstü toplanması kararlaştırıldı. 27 Ağustos 2014'te yapılan AKP'nin 1. Olağanüstü Kongre'sinde Erdoğan'ın isteğiyle genel başkan seçilen ve başbakanlığa atanan Davutoğlu, yine Erdoğan'ın isteğiyle 22 Mayıs'ta toplanması planlanan 2. Olağanüstü Kongre'de aday olmayarak genel başkanlık ve Başbakanlık görevlerini bırakacak. Davutoğlu, bugün sabah AKP Merkez Yürütme Kurulu'nu topladıktan sonra düzenlediği basın toplantısıyla olağanüstü kurultay kararını açıkladı.

T24Derleyen: T24

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