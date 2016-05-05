AKP'den "Mayıs sonu kongre" kararı geldi; dolar uçuşa geçti

Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından AKP'den 'Mayıs'ta kongre' kararı gelmesi doları uçuşa geçirdi. Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma ve içeride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün yaptığı görüşmeye ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle piyasalar gün boyu hareketli bir seyir izledi.

Güne 2.84 liradan başlayan dolar, toplantı saati yaklaştıkça 2.89 lirayı aşarak 2.9933 lirayı kadar çıktı. 1 saat 40 dakika süren kritik toplantı öncesinde 2.8875 liradan işlem gören dolar, toplantının sona ermesinin ardından 2.95'yi gördü.

Kararın ardından dolar ve euro yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Dolar 2.95'i görürken Euro da 3.38 seviyesini geçti.