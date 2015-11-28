Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi öldürüldü!

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Dört Ayaklı Minare’nin kurşunlarla tahrip edilmesi nedeniyle gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından çıkan silahlı saldırıda öldürüldü. HDP, Elçi'nin suikast sonucu öldüğünü savunurken İçişleri Bakanı Efkan Ala, Elçi'nin, bir polisin öldürülmesinden sonra güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada öldüğünü söyledi. Başbakan Davutoğlu ise "İki ihtimal var, birisi suikast" dedi.