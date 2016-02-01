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AKP'de Arınç depremi

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, CNN Türk’te Taha Akyol’un "Eğrisi Doğrusu" programında, AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri, hükümet kanadında ve AKP'ye yakın medya organlarında tartışma konusu oldu. Arınç için iktidara yakın medya tarafından 'Cübbeli Bülo', 'FETÖ hamisi', 'Manisalı Lawrance', 'siyasi cenaze', 'Gezicilerin kalkanı' nitelemeleri ile ağır ifadeler kullanıldı. Arınç, söz konusu eleştirilere 6 maddelik sert bir açıklamayla cevap verdi. Arınç, açıklamasında "Unutulmamalıdır ki yıkmaya çalıştığınız çınarın gölgesinde güneş görmemiş daha birçok hakikat gölgeleniyor" sözleriyle tartışmanın derinleşeceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında "Dolmabahçe mutabakatından haberi vardı" diyen Arınç'a "O zat dürüst davranmıyor" tepkisi gösterdi. Arınç, bunun üzerine Twitter'dan bir açıklama daha yaptı. Arınç, yolsuzluk operasyonlarına gönderme olduğu yorumlarına yol açan saat 17:25'te atılan ilk tweetinde "Nefsinize uyup tahrikle hareket etmeyin" mesajı verdi. Arınç paylaştığı mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın, Sayın Yalçın Akdoğan’ı ne kadar çok sevdiğini ve güvendiğini bildiğim için, Dolmabahçe görüşmesi ve detaylarına dair tüm bildiklerimi tarih huzurunda Sayın Yalçın Akdoğan’ın namusuna emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

T24Derleyen: T24

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