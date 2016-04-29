Hükümette Binali Yıldırım dönemi; kim gitti, kim geldi?

AKP 2. Olağanüstü Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Binali Yıldırım'ın 'tek Genel Başkan adayı' olarak katıldığı kongrede 1411 delege oy kullandı. Yıldırım, 1405 oy alarak genel başkan seçildi. 6 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı. Ahmet Davutoğlu, son kez Başbakan ve Genel Başkan sıfatıyla kürsüye çıktığı kongrede, "Yeni bir kongre için karşınıza çıkmak benim arzu ettiğim bir şey değildi. Bu durumun sizin ve milletimizin maşeri vicdanında yarattığı rahatsızlığın da farkındayım" diye konuştu. "Fiili durum hukuki hale getirilmeli, bunun yolu başkanlıktır" diyen Binali Yıldırım'ın konuşurken sesi kısıldı. Yıldırım, "Sesime inat sizlerle muhabbet etmeye devam edeceğiz. Sesim kısıldı ama gönülden gönüle giden yolları hiç kimse engelleyemez. Yeni anayasayı, başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız?" ifadesini kullandı.