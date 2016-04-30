T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu'na yetki tırpanı iktidara yakın gazetelerin 1. sayfalarına girmedi, Karar "Tuhaf gelişme" dedi!

Davutoğlu artık il ve ilçe başkanlarını atayamayacak

30 Nisan 2016 16:46

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a daha yakın bir çizgide bulunan gazeteler, AKP teşkilatına ilişkin yetkilerin genel başkandan alınarak MKYK’ya verilmesini birinci sayfalarında görmedi. Sabah, TakvimYeni Şafak, Star, Akşam, Güneş, Milat, TürkiyeYeni Akit ve kayyum yönetimindeki Zaman gazeteleri karara birinci sayfalarında yer vermezken, Davutoğlu'nun Katar'da gazetecilere yaptığı değerlendirmeleri "Başkanlık mesajı" başlıklarıyla haberleştirdi.

Erdoğan’ın AKP Genel Başkanlığı döneminde kullandığı parti teşkilatına ilişkin yetkilerin tekrar MKYK'ya verilmesi “AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yetkilerini tırpan” olarak yorumlanırken, Başbakan'a yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi, "AK Parti'de bir tuhaf gelişme" başlığıyla duyurdu. Gazetenin bugünkü birinci sayfasında verilen haberde, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Herhangi bir kriz yok, bu karara ilk imzayı Başbakanımız attı" açıklamasına yer verildi.  

AKP'deki yetki devri, kongrenin ardından partinin en yetkili organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi nedeniyle  12 Eylül 2015’te yapılan AKP 5. Olağan Büyük Kongresi’nde yaşanan krizi akıllara getirdi. Davutoğlu, büyük kongrede MKYK'da kendi ekibini oluşturmak isteyince, Erdoğan'ın başdanışmanı Binali Yıldırım genel başkan adaylığı için delegelerle temas kurdu. Erdoğan'ın işaretiyle Davutoğlu'na karşı genel başkan adaylığı yoklaması yapan Yıldırım'ın toplam 1445 AKP delegesinin yaklaşık bininin desteğini aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Gazetelerin bugünkü birinci sayfaları şöyle:

ETİKETLER

gazeteleriktidaryakınkararyorumtuhaf bir gelişmeakpak partiyetki tırpanıbaşbakandavutoğluerdoğanmkyk

İlgili Haberler

Davutoğlu'na tırpan mı; AKP'de Genel Başkan'ın parti teşkilatına ilişkin yetkileri MKYK'ya devredildi!

AKP Sözcüsü: Karar, Davutoğlu'nun da desteği eşliğinde oy birliğiyle alınmıştır

Fuat Avni, 10 gün önce "AKP'de Davutoğlu'na darbe yapılacak" demişti!

"29 Nisan'daki MKYK'da atama durumu karara bağlanacak. Binali'nin paralel hükümeti, Davutoğlu'na darbe yapacak"

Davutoğlu MKYK’da kendi ekibini kurmak isteyince, Erdoğan Binali Yıldırım'ı sahaya sürmüştü!

AKP MKYK'ya son biçimini 12 Eylül 2015 kongresinde Erdoğan verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24