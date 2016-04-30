Davutoğlu'na yetki tırpanı iktidara yakın gazetelerin 1. sayfalarına girmedi, Karar "Tuhaf gelişme" dedi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a daha yakın bir çizgide bulunan gazeteler, AKP teşkilatına ilişkin yetkilerin genel başkandan alınarak MKYK’ya verilmesini birinci sayfalarında görmedi. Sabah, Takvim, Yeni Şafak, Star, Akşam, Güneş, Milat, Türkiye, Yeni Akit ve kayyum yönetimindeki Zaman gazeteleri karara birinci sayfalarında yer vermezken, Davutoğlu'nun Katar'da gazetecilere yaptığı değerlendirmeleri "Başkanlık mesajı" başlıklarıyla haberleştirdi.

Erdoğan’ın AKP Genel Başkanlığı döneminde kullandığı parti teşkilatına ilişkin yetkilerin tekrar MKYK'ya verilmesi “AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yetkilerini tırpan” olarak yorumlanırken, Başbakan'a yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi, "AK Parti'de bir tuhaf gelişme" başlığıyla duyurdu. Gazetenin bugünkü birinci sayfasında verilen haberde, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Herhangi bir kriz yok, bu karara ilk imzayı Başbakanımız attı" açıklamasına yer verildi.

AKP'deki yetki devri, kongrenin ardından partinin en yetkili organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi nedeniyle 12 Eylül 2015’te yapılan AKP 5. Olağan Büyük Kongresi’nde yaşanan krizi akıllara getirdi. Davutoğlu, büyük kongrede MKYK'da kendi ekibini oluşturmak isteyince, Erdoğan'ın başdanışmanı Binali Yıldırım genel başkan adaylığı için delegelerle temas kurdu. Erdoğan'ın işaretiyle Davutoğlu'na karşı genel başkan adaylığı yoklaması yapan Yıldırım'ın toplam 1445 AKP delegesinin yaklaşık bininin desteğini aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Gazetelerin bugünkü birinci sayfaları şöyle: