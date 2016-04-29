Fuat Avni, 10 gün önce "AKP'de Davutoğlu'na darbe yapılacak" demişti!

Twitter fenomeni Fuat Avni, 19 Nisan’da hesabından attığı tweet’te Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rağmen AKP’nin il ve ilçe başkanlıklarında atama yaptığı ve Erdoğan döneminde AKP genel başkanına verilen atama yetkisinin yapılacak değişiklikle MKYK’ya devredileceği iddialarını dile getirmişti. AKP genel başkanında olan yetkinin bugün oy birliğiyle MKYK’ya devredilmesi, Fuat Avni’nin ‘tweet’lerini yeniden gündeme getirdi.

17/25 Aralık soruşturmalarının ardından bürokrasi ve emniyette yapılacak yer değiştirmeleri önceden açıklayarak Twitter fenomeni haline gelen Fuat Avni, 19 Nisan’da attığı ‘tweet’lerde “Davutoğlu, şimdiye kadar 14 ilde ve 65 ilçede Faşist'e rağmen atama yaptı. Sırada 42 ilçe var. 29 Nisan'daki MKYK'da atama durumu karara bağlanacak. Binali'nin paralel hükümeti, Davutoğlu'na darbe yapacak” ifadelerini kullanmıştı.

Fuat Avni’nin 19 Nisan’da attığı ‘tweet’ler şöyle:

“Faşist'in Davutoğlu'na tahammülü kalmadı. Onun talimatıyla Binali'nin paralel hükümeti toplantıları sıklaştırmaya başladı.

“Soylu, Berat, Abdulhamit Gül, Mustafa Muş, Bozdağ, Ağbal, Binali'nin paralel hükümetinde, Davutoğlu'nu devirme çalışmaları yürütüyorlar.

“Faşist, Arınç, Çelik, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün'ün Davutoğlu ile ortak hareket ettiklerine ve partiyi ele geçireceklerine inanmış.

“Davutoğlu'nun 16 kişilik MYK’da adamı yok. 50 kişilik MKYK’daysa sadece Mehmet Babaoğlu ve Selçuk Öztürk var.

“Davutoğlu çok istemesine rağmen Ali Sarıkaya, Kerim Özkul, Taha Özkan, Hatem Ete gibi isimleri listeye sokamadı.

“Davutoğlu, 12 Eylül kongresinden itibaren partiyi elde tutmak için yoğun bir çaba sarfediyor. İstediklerini henüz başaramadı.

“MYK ve MKYK öncesi ve sonrasında bir araya gelen Binali'nin paralel hükümeti, toplantıların gündemlerini belirliyor.

“MYK ve MKYK'da alınacak kararları Faşist'in talimatları doğrultusunda Binali'nin hükümeti şekillendiriyor. Davutoğlu hükümsüz.

“Davutoğlu, 2018 kongre sürecinde kontrolü ele geçirmek için Kerim Özkul’u sahaya sürdü.

“Kerim Özkul, teşkilatları gezerek delege yapısını yeniden şekillendirmek için çalışıyor. Faşist 'Bu adamı hiçbir yere sokmayın' dedi.

“Davutoğlu, AKP'nin ilk yıllarında partide işleri çabuk çözmesi için Faşist'e verilen yetki devrini kullanıyor.

“AKP ilk kurulduğunda il ve ilçe teşkilat başkanlarını atama yetkisi tüzük gereği MKYK’daydı. MKYK bu yetkiyi Faşist'e devretmişti.

“Davutoğlu, Mustafa Ataş'la birlikte teşkilatlarda değişiklik yapıyor. Bunları yaparken de 'Faşist de istiyor' diyerek itirazları önlüyor

“Davutoğlu bu yetkiyle, şimdiye kadar 14 ilde ve 65 ilçede Faşist'e rağmen atama yaptı. Sırada 42 ilçe var.

“Binali'nin paralel hükümeti Maltepe toplantısında bu yetkiyi Davutoğlu'ndan alıp tekrar MKYK’ya devretmek için düğmeye bastı.

“Atamaları artık Binali, Berat ve Soylu'nun hükmettiği ve 50 kişiden 48'inin İsrafsaray'ın adamı olduğu MYKY yapacak.

“29 Nisan'daki MKYK'da atama durumu karara bağlanacak. 29 Nisan'da Binali'nin paralel hükümeti, Davutoğlu'na darbe yapacak.

“Davutoğlu, 29 Nisan'da başına nelerin geleceğini ve Faşist'in Kerim Özkul'un çalışmalarından rahatsız olduğunu biliyor.

“Davutoğlu, Faşist'in darbesini önlemek için Doğan grubuyla iş çeviriyor. ABD ve AB'den destek almak için alttan alta lobi yapıyor.

“İki taraf da Fidan'ın arşivlerini devreye sokmaya hazırlanıyor. Aile, eş, çocuk bütün kirli çamaşırlar ortaya saçılacak.

“Zift Medyası'na talimatlar iletildi. Faşist'in düğmeye basmasını bekliyorlar. AKP'den ancak kaçanın kurtulacağı günler geliyor.”