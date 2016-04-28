Davutoğlu "Kimse basın ile AK Parti'yi dizayn etmesin" diyerek Cemil Barlas ve Nasuhi Güngör'ü mü kast etti?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Kimse basın üzerinden Ak Parti’yi dizayn etmesin” sözleriyle Star gazetesi yazarı Nasuhi Güngör ve A Haber programcısı Cemil Barlas’ı kast ettiğini öne sürdü. İddiaları köşe komşusu Akif Beki ve Ankara kulislerine dayandıran Özkök, “İkisi de Cumhurbaşkanı’nın çevresinin en Yakup Cemil karakterli fedaileri. Bütün bunlar şunu gösteriyor: AKP kanadında çok ilginç bir dönem başlıyor” diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün, "'İsmail Abi'ye' verilecek en güzel cevabı Erdoğan verdi" başlığıyla yayımlanan (28 Nisan 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önceki gece sabaha kadar, “Game of Thrones”un kötülüklerle dolu filmini seyrettim.

Sabah önce komşum Akif Beki’nin dünkü yazısının başlığı ile uyandım.

“Hükümet deviren medyayı tanıyalım.”

***

“Eyvah” dedim, “Aradan 14 yıl geçti Akif yine bize çakıyor...”

Aman Allah’ım altında ne laflar, ne suçlamalar...

“Manşetleriyle başbakan getirip, başbakan götürenler...”

“Ayvayı yedik. Ergenekon davası çöktü, konu değiştirmek için yine bize saydırmaya başladılar” dedim.

Sonra Başbakan Davutoğlu’nun, aynı gün yaptığı konuşmadaki şu cümlelerini okudum:

“Bazıları rahatsız oluyor. Onların gıdası nifaktır... Bu aziz davaya medya üzerinden hiza verilebileceğini zannediyorlar. Geçti o günler. Kimse AK Parti’yi medya üzerinden dizayn etmeye çalışmasın.”

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Zaten küçülüp, görünmemek için tespihböceği haline gelmişim, hâlâ bana, bize çakıyorlar...

Huzurum kaçtı... Kendime gelmek için koyu bir kahve aldım ve Akif’i dikkatle okumaya başladım.

Hay Allah, meğer Başbakan bizi kastetmiyormuş.

Akif’in yalancısıyım. Hükümeti devirmeye kalkan bu medya erbabı, meğer bazılarının “Havuz medyası”, bazılarının “Saray gazetecileri” dediği çevrelermiş.

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Yani olay, bizimle “Yeni Türkiyeciler” arasında değil, “Yeni Türkiye’nin eski ve yenileri” arasındaymış.

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Peki kim öyleyse Başbakan’ı öfkelendiren bu gazeteciler?

Onu da anlatacağım.

Ama önce Akif’in ağzından o kişiler kim, kelime kelime aktarayım.

Komşum Akif'in 'Hay bin lanet' dediği yeni hükümet deviriciler

- “Başbakan getirip başbakan götürme hayalleriyle yatıp kalkıyorlar.

- Hem de bencillikte, çıkarcılıkta, küstahlıkta, pervasızlıkta, arsızlıkta eskisine rahmet okutacak kıvama gelmişler.

- Ama bu kez merkez medyanın bünyesinde ya da muhalif medya suretinde değiller.

- Bu kez bizzat iktidar medyası kılığında.

Hay bin lanet...”

Kulislerde verilen iki isim kimler

Başbakan Davutoğlu, iki adres verdi:

- BİR: “AKP’yi medya üzerinden dizayn etmeye çalışanlar.”

- İKİ: “Bu aziz davaya medya üzerinden hiza verilebileceğini sananlar.”

Şimdi yazacaklarımı temkinli okuyun.

Çünkü bunlar “Kesin doğru” demiyorum.

Ama çok güvendiğim kişilerin bana anlattıkları. Yani Ankara kulislerinde konuşulanlar.

Önce Başbakan’ın işaret ettiği kişiler kimler değil ona bakalım.

Anlatılanlara göre Başbakan bu konuşmayı yaptıktan sonra salondan çıkarken karşılaştığı bazı merkez medya mensuplarına, “Bu lafları sizler üzerinize alınmayın”demiş.

Öyleyse kastedilenler kimler?

İkinci bilgi şu:

Konuşmadan sonra Başbakan’ın çevresinden bazı kişiler gazetecileri arayarak, kimlerin kastedildiğini açık açık söylemişler.

İki kişinin de adını açık açık vermişler.

Biri A Haber’deki programda “Davutoğlu yakında o koltuktan gidecek” diyen Star gazetesi yazarı Nasuhi Güngör.

Öteki ise Cemil Barlas.

O da A Haber’de programlara çıkıyor.

İkisi de Cumhurbaşkanı’nın çevresinin en Yakup Cemil karakterli fedaileri. Bütün bunlar şunu gösteriyor:

AKP kanadında çok ilginç bir dönem başlıyor.