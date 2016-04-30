Davutoğlu'nun ABD ziyareti Obama'nın "yoğun gündemi" nedeniyle ertelendi

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılması öngörülen Washington ziyareti, Başkan ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Davutoğlu’nun programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi. Türk kaynaklar, “Zaten bir tarih açıklamamıştık” derken, ABD’li kaynaklar, Obama’nın görüşme talebine olumlu yanıt verdiğini, ileri bir tarihte görüşmenin mutlaka yapılacağını söyledi.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in Türk ve ABD’li diplomatik yetkililerden edindiği bilgiye göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ABD Başkanı Barack Obama ile görüşme talebine, Washington prensip olarak olumlu yanıt verdi. Beyaz Saray protokolü, Ankara’ya ziyaretin mayıs ayı içinde olabileceği bilgisini verdi. Bunun üzerine Davutoğlu, New York’ta yapılan COP21 zirvesine katılmaktan vazgeçti. Ardından, Obama-Davutoğlu görüşmesinin 5 Mayıs’ta olması gündeme geldi. Bunun üzerinden Dışişleri ve Başbakanlık protokol ekibi, Başbakan için taslak bir program hazırladı. Programda, Başbakan’ın 2 Mayıs’ta Washington’a gitmesi ve 6 Mayıs’ta dönmesi öngörüldü. Davutoğlu için konferans, kabul ve açılış programları hazırlandı. Bir ön protokol ekibi ziyaretin hazırlığı için Washington’a gitti. Genel çerçevenin netleşmesine ve Obama, Başbakan ile görüşeceğini teyit etmesine rağmen öngörülen tarihler içinde uygun bir zamanbulunamadı. ABD’li yetkililer, Davutoğlu’nun Washington ziyaretinin kısa bir ziyaret olduğunu, bu nedenle hem Biden, hem Obama için uygun bir zaman tespit edilemediğini bildirdiler. ‘Ziyaret olmayacak’ bilgisini veren bir Türk yetkili de “Biz zaten ziyaretin olacağını duyurmamıştık. Dolayısıyla bir erteleme sözkonusu değil” dedi.

Yalanlanan iddia

Bir ABD’li diplomatın, “Ben de duydum” dediği iddiaya göre, ABD tarafı, Türkiye’deki siyasi dengeleri dikkate alarak, Davutoğlu için Washington’daki asıl görüşmeyi Biden ile ayarladı; Obama’nın ise kısa zaman ayıracağı bildirildi. Beyaz Saray’ın bu protokolü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretini dikkate alarak hazırladığı iddia edilirken, hem Başbakanlık’tan hem Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer, böyle bir durumun sözkonusu olmadığını söylediler. Bir yetkili, “ABD Başkanları geçmişten beri Türkiye’den Başbakan ile görüşüyorlar. Sayın Davutoğlu ile de benzer şekilde görüşecekler. Ancak Obama, Davutoğlu ve Biden’in programları çakışmadığı için dillendirilen bu tarihler olmadı” yorumunu yaptı. ABD’li bir diplomat da Türk yetkilinin yorumunu doğrularcasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde gerçekleştirdiği, denizci askerlerin tuttuğu şemsiyeler altındaki basın toplantısıyla da hafızalara kazınan Beyaz Saray ziyaretini hatırlattı.

Türk ve ABD’li yetkililer, Obama-Davutoğlu görüşmesinin kesinleştiğini, yeni bir tarih belirlenir belirlenmez Davutoğlu’nun Washington ziyareti için düğmeye basılacağını bildirdiler.

"Sayın Obama'nın yoğun gündemi var"

Başbakan Davutoğlu, Katar’da gazetecilere açıklama yaparken planlanan ABD gezisiyle ilgili bir soruya da yanıt verdi. ‘ABD gezisi netleşti mi’ sorusuna Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtı şöyle: “Bu yeni bir konu değil, 1 Kasım seçimleri sonrası gündemdeydi. Seçim sonrası müteakip karşılıklı temaslar olmuştu ama G-20 zirvesi ve arkasından nükleer zirve oldu ve Sayın Cumhurbaşkanımız nükleer zirveye katıldı. Şu anda da mutlak anlamda bir tarih tespiti yapılmış değil. Arkadaşlar çalışıyorlar. Netleşince kamuoyuna duyururuz. Daha önce olacaktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın nükleer zirveye katılmasından dolayı ertelendi. Hem benim hem Sayın (Barack) Obama’nın yoğun bir gündemi var. Arkadaşlar üzerinde çalışıyor.”