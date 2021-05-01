T24 LogoT24 Logo

ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı; iktidar ve muhalefetten tepki yağdı

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için paylaştığı 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Biden'ın açıklamalarına iktidardan ve muhalefetten sert tepki geldi.

T24Derleyen: T24
ABD BaşkanıJoe BidenErmeni soykırımısoykırım1915 olayları

Paylaş:

01 Mayıs 2021 09:09

Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ: Bugünün şartlarında İncirlik'in kapatılması ABD'den çok Türkiye'ye zarar verir

30 Nisan 2021 07:49

Selvi: Biden’a rest çekilecekse, had bildirilecekse, 'One Minute' denilecekse bunu en iyi yapacak lider Erdoğan’dır

28 Nisan 2021 08:33

Hürriyet yazarı Ergin: Biden’ın 24 Nisan duyurusu, Türkiye’de belirgin bir şekilde ABD aleyhtarı olan iklimi sertleştirecek

28 Nisan 2021 07:23

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Kendi suçlarını hafifletmek istiyorlar; soykırım diyen cahildir

"Her 24 Nisan’da, aynı meselenin önümüze ısıtılıp ısıtılıp gelmemesi için, Türkiye’nin aciliyetli olarak enternasyonal nitelikli bir araştırma grubu kurması şarttır"

27 Nisan 2021 10:12

Sabah başyazarı Barlas: Biden'ın amacını anlayamayız, bunlar Yeni Dünya'nın görgüsüz hacıağalarıdır

27 Nisan 2021 09:42

Karar yazarı Taşgetiren: Cumhurbaşkanı’nın ilk günler suskunluğu ne anlama geliyor?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24