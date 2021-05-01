ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı; iktidar ve muhalefetten tepki yağdı

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için paylaştığı 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Biden'ın açıklamalarına iktidardan ve muhalefetten sert tepki geldi.