ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı; iktidar ve muhalefetten tepki yağdı

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ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için paylaştığı 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Biden'ın açıklamalarına iktidardan ve muhalefetten sert tepki geldi.
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01 Mayıs 2021 09:09
30 Nisan 2021 07:49
28 Nisan 2021 08:33
28 Nisan 2021 07:23
"Her 24 Nisan’da, aynı meselenin önümüze ısıtılıp ısıtılıp gelmemesi için, Türkiye’nin aciliyetli olarak enternasyonal nitelikli bir araştırma grubu kurması şarttır"
27 Nisan 2021 10:12
27 Nisan 2021 09:42
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