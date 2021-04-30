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Politika

Selvi: Biden’a rest çekilecekse, had bildirilecekse, 'One Minute' denilecekse bunu en iyi yapacak lider Erdoğan’dır

30 Nisan 2021 07:49

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1915 olayları için "soykırım" tanımlamasını yapan ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik tepkisini eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Selvi, "Biden’a rest çekilecekse, had bildirilecekse, 'One Minute' denilecekse bunu en iyi yapacak lider Erdoğan’dır. Ama köprülerin atılması bu aşamada neye yarar? Muhalefetin Erdoğan’ı eleştirmesini anlayabilirim. Ama Kılıçdaroğlu’nun 'kedi gibi bir miyavlama' benzetmesini, Meral Akşener’in 'minnoş' demesini doğru bulmuyorum. Şık olmadı" dedi. 

Selvi, bugünkü köşe yazısının "Kılıçdaroğlu ve Akşener’in benzetmesi hoş olmadı" bölümünde Erdoğan ile Biden’ın yaptığı görüşmeyi, ve muhalefetin tepkisini kaleme aldı.

Selvi, "Siyasette ciddi bir üslup sorunu yaşanıyor. Hakaretler havada uçuşuyor, tazminat davaları birbiri ardına geliyor. Sayın' diye konuşmaya başlayan politikacılardan buraya geldik. Hakaret etmeden eleştirmeyi bir türlü öğrenemedik. Siyasi rekabet uğruna bazı sataşmalar anlaşılabilir ama söz konusu Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı olunca bunu anlayışla karşılamak mümkün değil" ifadesini kullandı. 

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Biden, haksız ve hadsiz bir şekilde sözde 'soykırım' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’la telefon görüşmesinde gereken yanıtı verdi. Ancak bu bir süreç. Erdoğan, Biden’la 14 Haziran’da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüz yüze görüşmede de gereken yanıtı vereceğinden kuşku yok. Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukunu korumak söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyaya kafa tuttuğu bir sır değil. Erdoğan, 'One Minute' çekerek buralara kadar geldi.

Ünlü Johnson mektubundan sonra İsmet Paşa’nın, 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye o dünyada yerini alır' sözünü gururla söyleriz. Ben de zaman zaman atıf yaparım. Bu olayla birlikte CHP’lilerin dilinden düşmüyor. Ama unutmamak lazım. İnönü bu sözü, Johnson mektubundan önce söyledi. Johnson mektubu 5 Haziran 1964’te yazılmış, İnönü bu sözü 16 Nisan 1964’te Time dergisinde çıkan mülakatta söylemiştir.

İsmet Paşa, Johnson’un mektubuna maddeler halinde yanıt verdikten sonra 21 Haziran tarihinde de Johnson’un gönderdiği uçakla ABD’ye giderek başkanla görüştü.

Johnson mektubu üzerine Türkiye, Kıbrıs’a yapmayı planladığı çıkarmayı durdurmuştur. Ama İsmet Paşa’nın Johnson’la görüşmesi sonucunda ABD’nin Londra ve Zürih anlaşmalarını kabul ettiği deklare edilmiştir. Ecevit, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlatırken, bu kazanım elimizi güçlendirmiştir.

Ayrıca Biden’a rest çekilecekse, had bildirilecekse, 'One Minute' denilecekse bunu en iyi yapacak lider Erdoğan’dır. Ama köprülerin atılması bu aşamada neye yarar?

Muhalefetin Erdoğan’ı eleştirmesini anlayabilirim. Ama Kılıçdaroğlu’nun 'kedi gibi bir miyavlama' benzetmesini, Meral Akşener’in 'minnoş' demesini doğru bulmuyorum. Şık olmadı. Erdoğan’dan nefret edebilirsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için o sıfatları kullanmak yakışmadı."

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