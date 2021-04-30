Selvi: Biden’a rest çekilecekse, had bildirilecekse, 'One Minute' denilecekse bunu en iyi yapacak lider Erdoğan’dır

Ünlü Johnson mektubundan sonra İsmet Paşa’nın, 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye o dünyada yerini alır' sözünü gururla söyleriz. Ben de zaman zaman atıf yaparım. Bu olayla birlikte CHP’lilerin dilinden düşmüyor. Ama unutmamak lazım. İnönü bu sözü, Johnson mektubundan önce söyledi. Johnson mektubu 5 Haziran 1964’te yazılmış, İnönü bu sözü 16 Nisan 1964’te Time dergisinde çıkan mülakatta söylemiştir.

İsmet Paşa, Johnson’un mektubuna maddeler halinde yanıt verdikten sonra 21 Haziran tarihinde de Johnson’un gönderdiği uçakla ABD’ye giderek başkanla görüştü.

Johnson mektubu üzerine Türkiye, Kıbrıs’a yapmayı planladığı çıkarmayı durdurmuştur. Ama İsmet Paşa’nın Johnson’la görüşmesi sonucunda ABD’nin Londra ve Zürih anlaşmalarını kabul ettiği deklare edilmiştir. Ecevit, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlatırken, bu kazanım elimizi güçlendirmiştir.

Ayrıca Biden’a rest çekilecekse, had bildirilecekse, 'One Minute' denilecekse bunu en iyi yapacak lider Erdoğan’dır. Ama köprülerin atılması bu aşamada neye yarar?

Muhalefetin Erdoğan’ı eleştirmesini anlayabilirim. Ama Kılıçdaroğlu’nun 'kedi gibi bir miyavlama' benzetmesini, Meral Akşener’in 'minnoş' demesini doğru bulmuyorum. Şık olmadı. Erdoğan’dan nefret edebilirsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için o sıfatları kullanmak yakışmadı."

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