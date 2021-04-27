Karar yazarı Taşgetiren: Cumhurbaşkanı’nın ilk günler suskunluğu ne anlama geliyor?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'a iki gün sonra yanıt vermesine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı’nın ilk günler suskunluğu ne anlama geliyor? Bir-iki tepki mesajı verip toplum öfkesini karşılıksız bırakmama yaklaşımı, yeni Amerikan tavrına verilmesi gereken cevap olur mu? Bence olmaz. Bir-iki değil ABD ile -ancak düşmanlık diye nitelenebilecek- problem başlığı. Bence Ankara ayaküstü diplomasi ve doğmaca-refleksif tepkiler yerine kafasını toplamalı, bir Türk – Amerikan ilişkileri dosyası- hazırlamalı ve Washington’la masaya oturmalıdır" dedi.

Taşgetiren, yazısına şöyle devam etti:

"Görülen, Ankara’nın ABD ile belki tüm Batı ile ilişkilerde tavrının netleşmediği şeklinde. Bir yandan 1071’den başlayıp 2071’e uzanan bir vizyon içinde bölgede kimin ayağına bastığımıza aldırmadan ilerleme yaklaşımı, bir yandan da -epeyce dünyadan koptuk, yalnızlaşma riski içine girdik, Batı ile bölge ile ilişkileri toparlayalım- yaklaşımı. Bu iki tavrın dünyaya verdiği algı tabii ki farklı ve bu farklılığın farklı dostluklar - düşmanlıklar üretmesi son derece tabii.

Biden’ın fütursuzluğu hangi tavrımızla ilişkili olabilir, sorusu önemli. Ve biz o tavra hangi tavırla cevap vermeliyiz sorusunun cevabı çok önemli.

Amerika nasıl bir okuma yapmış olabilir şu anda Ankara’nın -tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın- sergilediği tavırdan? Tereddüt mü, geri çekilme mi, güçlü bir tepkiye hazırlık mı? Acaba bu tür meselelerde oldukça pervasız tavır sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suskunluğu nasıl okunmuştur Atlantik ötesinden? Bu işlerde suskunluk da önemli konuşmak da…"

TIKLAYIN - Erdoğan, Biden'a iki gün sonra yanıt verdi: Yayınladığı mesajla coğrafyamızda yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz ve haksız ifadeler kullandı

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