ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ve 'büyük felaket' ifadesini kullandı

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ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Biden mesajında 'Osmanlı' ve İstanbul için kullandığı 'Konstantinopol' kelimelendirmesiyle 'soykırım' olarak nitelediği olaylardan Türkiye Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmadıklarını ima etti ve "Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz" görüşünü dile getirdi.

Biden yaptığı yazılı açıklamada "Her yıl 24 Nisan'da Osmanlı döneminde yapılan Ermeni Soykırımı'nda ölenleri anıyor ve böyle korkunç bir şeyin bir daha meydana gelmesini önlemek için bağlılığımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Biden, "1.5 milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi ve yok edilme hedefi doğrultusunda ölümüne yürüdü" dedi ve "nefretin her türlüsünün aşındırıcı etkisine karşı hep gözümüzü açık tutmamız gerektiğini hatırlıyoruz" diye devam etti.

ABD lideri açıklamasında "bu kararı birini suçlamak için" değil, "tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak" için aldıklarını söyledi.

Biden'dan önce 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren Biden'dan önceki tek ABD Başkanı Ronald Reagan'dı. 1981 yılında bu yönde açıklama yapan Reagan, Türkiye'nin baskıları sonucunda geri adım atmıştı.

ABD, 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyan 30. ülke oldu. Bugüne kadar kararı alan ve çoğu Avrupalı ile Güney Amerikalı olan 29 ülke arasında Rusya ve Suriye de bulunuyor.

Geçen ay aralarında iki partiden de isimler olan 38 senatör Biden'a "soykırım" nitelemesi yapması talebinden bulunan bir mektup yazmıştı. Biden, kazandığı 2020 seçimlerine giden kampanya sürecinde de bu yönde karar vereceğini söylemişti.

Biden'ın 24 Nisan açıklamasının tamamı şöyle:

Her yıl 24 Nisan'da Osmanlı döneminde yapılan Ermeni Soykırımı'nda ölenleri anıyor ve böyle korkunç bir şeyin bir daha meydana gelmesini önlemek için bağlılığımızı yineliyoruz. 24 Nisan 1915'te Ermeni entellektüel ve toplum liderlerinin Konstantinopol'de Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasının ardından 1.5 milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi ve yok edilme hedefi doğrultusunda ölümüne yürüdü. Meds Yeghern'in(Büyük Felaket) kurbanlarını yaşanan korkunç olayların tarihin yapraklarında kaybolmaması için onore ediyoruz. Ayrıca nefretin her türlüsünün aşındırıcı etkisine karşı hep gözümüzü açık tutmamız gerektiğini hatırlıyoruz.

Hayatta kalanların birçoğu dünyanın çeşitli yerlerinde yeni evler ve yeni hayatlar bulmak zorunda kaldı. Bu yerlerin arasında ABD'de vardı. Kuvvet ve direnç ile Ermeni halkı ayakta kaldı ve toplumlarını tekrar inşa etti. Geride kalan yıllarda Ermeni göçmenler ABD'yi sayısız yönde zenginleştirdi, ancak atalarını bizim kıyılarımıza getiren trajediyi unutmadı. Hikayelerini onore ediyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz.

Bugün kaybettiklerimizi anarken gözlerimizi aynı zamanda geleceğe, çocuklarımız için inşa etmek istediğimiz dünyaya doğru dikelim. Bağnazlık ve hoşgörüsüzlük gibi kötülüklerle kirlenmemiş, insan haklarına saygı gösterildiği, tüm insanların hayatını haysiyet ve güvenlik içinde yürütebildiği bir dünyaya. Bütün insanlar için iyileşme ve uzlaşmanın peşinde olalım.

Amerikan halkı, 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda hayatını kaybeden tüm Ermenileri onore ediyor.