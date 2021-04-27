Sabah başyazarı Barlas: Biden'ın amacını anlayamayız, bunlar Yeni Dünya'nın görgüsüz hacıağalarıdır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" tanımlaması yapmasına ilişkin olarak, "Biden'ın amacını ne kadar uğraşırsak uğraşalım tam anlayamayız. Çünkü bunlar Yeni Dünya'nın görgüsüz hacıağalarıdır. Kendi çıkar hesapları ötesinde fazla şeylere bakmazlar. Kalp kırmak vazgeçilmez âdetleridir. Şehirlere nükleer bomba atıp yüz binlerce insanı katlettikleri zaman, muzaffer gülücükler atarlar" dedi.

Barlas, "Bu durumda bunların üslerini kapatmak ya da başka türlü zecri tedbirler almak pek bir şey sağlamaz. Yıllardır FETÖ'yü beslemekten ya da PKK'ya silah ve para vermekten hiç vazgeçtiler mi? Yani sorun Biden değil, bunların tümü sorunludur" ifadesini kullandı.

Barlas, yazısına şöyle devam etti:

"Söz konusu gerçeklerin ışığında yapmamız gereken, akılcı davranmaktır. Birincisi bunlara uyup birileriyle asla düşman olmayacağız. Şu anda Rusya'yla kurduğumuz dostluk çok değerlidir. Aynı şekilde Çin'le ilişkilerimizi de geliştirmeliyiz. Venezuela'yı asla yalnız bırakmayalım ve Küba'yla daima dost kalalım. Ayrıca ilişkilerde üst akıl arıyorsak bunu Amerika'da değil İngiltere'de bulmaya çalışalım. Bunların Türkiye'yi hedef alan derin devletinin başına Biden kadar taş düşsün..."