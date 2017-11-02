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21. İstanbul Tiyatro Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen 21. İstanbul Tiyatro Festivali, zengin programıyla 26 Kasım'a kadar devam edecek. İlki 1989 yılında düzenlenen festivalde yurt dışından 5, Türkiye’den 13 olmak üzere 18 tiyatro dans ve performans topluluğunun 54 gösterisi bulunuyor. Festivalin diğer bir önemli parçasını ise festival kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilen yan etkinlikler oluşturuyor. Festivalin yan etkinlikler programında okuma tiyatrosu, söyleşi ve kitap tanıtımları, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi 10’un üzerinde etkinlik gerçekleştiriliyor.

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

İstanbul Tiyatro FestivaliİKSV

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02 Kasım 2017

Oyuncu

Bedenin feshedilmiş olduğu modern dünyada insan kapitalizmin piyonu haline gelmiştir ve sırf kapitalizme hizmet etmek için vardır

21. İstanbul Tiyatro Festivali

04 Kasım 2017

Moda Sahnesi’nde Fırtına: Çeviri ve Shakespeare’de dilsel dönüşümler üstüne

Fırtına dilin gene farklı düzeyleriyle karşımıza çıktığı ve çeşitli söylem biçimlerinin birbiriyle karşı karşıya geldiği bir oyun

21. İstanbul Tiyatro Festivali

06 Kasım 2017

Yuva nedir, neye denir?

Değişen enlem ve boylamlarımızla bitmeyen yuva arayışımız bir gün son bulabilir mi?

21. İstanbul Tiyatro Festivali

08 Kasım 2017

Fresk

Fresk, masalsı, baş döndürücü ve meditatif bir hareket deneyi

21. İstanbul Tiyatro Festivali

10 Kasım 2017

Taldans soruyor Taldans cevaplıyor: ''Güneş'in Zaptı''

21. İstanbul Tiyatrı Festivali 13-26 Kasım 2017’de seyirci ile buluşacak

21. İstanbul Tiyatro Festivali

13 Kasım 2017

21. İstanbul Tiyatro Festivali’yle yeni bir dönem başlıyor…

Festivalimiz iki hafta boyunca 5 uluslararası ve 13 yerli yapıma ev sahipliği yapacak...

21. İstanbul Tiyatro Festivali

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