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21. İstanbul Tiyatro Festivali

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TARİH

23 Kasım 2017

Panopticon oyunu nasıl gelişti?

Panoptikonomania iktidarın içimizdeki gözüdür; bizi hareket ettiren ve kemiklerimize işlemiş iktidarın gözünün arzusudur

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TARİH

20 Kasım 2017

Sınırların aşıldığı oyun; When in Rome!

"When in Rome, kalıplar, özgür alanların kaybolması, bu alanları ve bunları ne olursa olsun muhafaza etmek üzerine kurulu"

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TARİH

18 Kasım 2017

Batı tiyatrosunda bir işaret fişeği: Wajdi Mouawad

Ünlü yazarı ve yönetmen Wajdi Mouawad Yalnız ile İstanbul Tiyatro Festivali'nde

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TARİH

17 Kasım 2017

Ölü ticaretinin tekeri

Yaşamın sırrını ararken, para için öldürülen insanları üç kuruş için bir depoda çözeltmeye varan bir hayatı seyredeceksiniz

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TARİH

15 Kasım 2017

Akşam yemeği üzerine

Bir sebep aradıkça daha anlaşılmaz hale geliyordu her şey. Giderek daha da dipsiz bir kuyuya dönüştü cevaplar

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TARİH

13 Kasım 2017

21. İstanbul Tiyatro Festivali’yle yeni bir dönem başlıyor…

Festivalimiz iki hafta boyunca 5 uluslararası ve 13 yerli yapıma ev sahipliği yapacak...

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TARİH

10 Kasım 2017

Taldans soruyor Taldans cevaplıyor: ''Güneş'in Zaptı''

21. İstanbul Tiyatrı Festivali 13-26 Kasım 2017’de seyirci ile buluşacak

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TARİH

08 Kasım 2017

Fresk

Fresk, masalsı, baş döndürücü ve meditatif bir hareket deneyi

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TARİH

06 Kasım 2017

Yuva nedir, neye denir?

Değişen enlem ve boylamlarımızla bitmeyen yuva arayışımız bir gün son bulabilir mi?

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TARİH

04 Kasım 2017

Moda Sahnesi’nde Fırtına: Çeviri ve Shakespeare’de dilsel dönüşümler üstüne

Fırtına dilin gene farklı düzeyleriyle karşımıza çıktığı ve çeşitli söylem biçimlerinin birbiriyle karşı karşıya geldiği bir oyun

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TARİH

02 Kasım 2017

Oyuncu

Bedenin feshedilmiş olduğu modern dünyada insan kapitalizmin piyonu haline gelmiştir ve sırf kapitalizme hizmet etmek için vardır

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