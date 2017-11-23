21. İstanbul Tiyatro Festivali

TARİH
23 Kasım 2017
Panoptikonomania iktidarın içimizdeki gözüdür; bizi hareket ettiren ve kemiklerimize işlemiş iktidarın gözünün arzusudurDevamını Oku
TARİH
20 Kasım 2017
"When in Rome, kalıplar, özgür alanların kaybolması, bu alanları ve bunları ne olursa olsun muhafaza etmek üzerine kurulu"Devamını Oku
TARİH
18 Kasım 2017
Ünlü yazarı ve yönetmen Wajdi Mouawad Yalnız ile İstanbul Tiyatro Festivali'ndeDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2017
Yaşamın sırrını ararken, para için öldürülen insanları üç kuruş için bir depoda çözeltmeye varan bir hayatı seyredeceksinizDevamını Oku
TARİH
15 Kasım 2017
Bir sebep aradıkça daha anlaşılmaz hale geliyordu her şey. Giderek daha da dipsiz bir kuyuya dönüştü cevaplarDevamını Oku
TARİH
13 Kasım 2017
Festivalimiz iki hafta boyunca 5 uluslararası ve 13 yerli yapıma ev sahipliği yapacak...Devamını Oku
TARİH
10 Kasım 2017
21. İstanbul Tiyatrı Festivali 13-26 Kasım 2017’de seyirci ile buluşacakDevamını Oku
TARİH
08 Kasım 2017
Fresk, masalsı, baş döndürücü ve meditatif bir hareket deneyiDevamını Oku
TARİH
06 Kasım 2017
Değişen enlem ve boylamlarımızla bitmeyen yuva arayışımız bir gün son bulabilir mi?Devamını Oku
TARİH
04 Kasım 2017
Fırtına dilin gene farklı düzeyleriyle karşımıza çıktığı ve çeşitli söylem biçimlerinin birbiriyle karşı karşıya geldiği bir oyunDevamını Oku
TARİH
02 Kasım 2017
Bedenin feshedilmiş olduğu modern dünyada insan kapitalizmin piyonu haline gelmiştir ve sırf kapitalizme hizmet etmek için vardırDevamını Oku
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