21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında dünyaca ünlü

Fransız koreograf Angelin Preljocaj’ın bir Çin masalının hikâyesini anlatan dans gösterisi Fresk sahneleniyor.

Bale ve çağdaş dansın eşsiz bir bileşimini sunan

gösteride, yorgun düşmüş iki seyyahın, yolda

karşılaştıkları bir keşişin onları kadınlarla süslü bir

duvar resmini görmeye davet etmesi üzerine

çıktıkları serüveni anlatılıyor.

“Tiyatro Bağımsızlık Yapar” dizimiz kapsamında da

koreograf Preljocaj gösteriye hazırlık sürecinde

üzerinde çalıştığı eksizlerinden birini bizimle paylaştı.

Oyun Hakkında

Fresk

İstanbul Tiyatro Festivali, senelik seyrine geri dönüşünü, kural tanımayan koreografileriyle dünya çapında ses getiren Fransız Angelin Preljocaj’ın son yapıtı Fresk’i ağırlayarak taçlandırıyor. Hem klasik bale hem de çağdaş dans eğitimi almış ender koreograflardan biri olan Preljocaj, bu kez koreografisini bir Çin masalının üzerine inşa ediyor. Angelin Preljocaj, Fresk’te yorgun düşmüş iki seyyahın, yolda karşılaştıkları bir keşişin onları kadınlarla süslü bir duvar resmini görmeye davet etmesi üzerine çıktıkları serüveni, kabına sığmayan bir yorumla aktarıyor. Evvel zamanda Çin’de bir resme doğru yapılan bu sembolik yolculuk, günümüz dünyasında sanatın gücünü yücelten bir başyapıta hayat veriyor. Teknolojinin büyüsüne kapılıp giden bir dünyada resim sanatına adanmış güncel bir bale ancak koreograf Preljocaj’ın ellerinden çıkabilirdi. Elektronik müzik ikilisi Air’in bir yarısı Nicolas Godin’in besteleri ve ünlü moda tasarımcısı Azzedine Alaïa’nın imzasını taşıyan kostümleriyle müzikten bir heykele dönüşen Fresk, masalsı, baş döndürücü ve meditatif bir hareket deneyi. Aynı zamanda sert, cesur, çağdaş ve sorgulayıcı bir dans gösterisi... Baleye ve modern dansa ilgi duymadığınızı düşünüyorsanız Fresk’le birlikte fikirleriniz baştan aşağı değişecek. Fresk, 18 Kasım Cumartesi saat 20.30’da Zorlu PSM Ana Sahne’de izleyicilerle buluşacak. Gösterinin ardından oyunun koreografı Angelin Preljocaj’a Onur Ödülü sunulacak.

Ayrıntılı bilgi için: http://tiyatro.iksv.org/tr/program/492