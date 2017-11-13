21. İstanbul Tiyatro Festivali’yle yeni bir dönem başlıyor…

* Leman Yılmaz

21. İstanbul Tiyatro Festivali önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. 1989’da başlayan İstanbul Tiyatro Festivali, 2002–2016 yılları arasında iki yılda bir düzenlenerek yoluna devam etmişti. Bizler ise gerek seyirci ve gerekse de festival mutfağında çalışanlar olarak, festivalin ilk fırsatta yeniden ilk düzenine dönebileceği umudunu hep yüreğimizde taşıdık. Bunun için çalışmalar yaptık, destekler bulmaya çalıştık. İstanbul gibi büyük bir kentte iki yılda bir düzenlenen bir tiyatro festivalinin yeterli olmadığını biliyorduk. Seyircimizin yabancı yapımları iki yılda bir ancak festival programında izleyebildiğinin farkındaydık. Yerli ve yabancı yapımların her geçen gün gelişen bir üretim ağı içinde olduğu ve bu sürece festivalin de ayak uydurması gerektiğinin de bilincindeydik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve 2017 yılından başlayarak İstanbul Tiyatro Festivali’ni her yıl düzenlemeye karar verdik. Festivalimizin dönemi Mayıs ayı idi. Ancak kentin yapısal faktörleri, ilk gösterimlerini festivalde yapan yapımların yurtdışı festivallerinde yer alabilmesi için yeterli zamana sahip olabilmeleri, sezona hazır olmaları, yurt dışındaki festivallerin ve tiyatroların sezon programlarıyla eş zamanlı olabilmek adına festivalimizi Kasım ayına aldık.

Bu vesileyle, andığım bu değişim sürecinde ve festivalin her yıla dönmesi kararını almamızda bizden desteklerini esirgemeyen, öğrenci projesine destek olan festival sponsorlarımız Aygaz, Opet ve Tüpraş’a teşekkürlerimi sunuyorum.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sayın Bülent Eczacıbaşı’na ve sevgili Genel Müdürümüz Görgün Taner’e, bana verdikleri destek ve duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum.

Festival programını oluştururken gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi planladığımız güzel çalışmalar adına resmi kurumlara, bize mekânlarını açan ve destek olan tüm mekân ve sahnelere, destekleriyle her zaman yanımızda olan gösteri sponsorlarımıza ve yabancı kültür merkezlerine, bu yolda bizim yanımızda oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgili sanatçı dostlarımız, topluluklarımız, proje ve programlama sürecinde karşınıza çıkardığımız farklı planlama ile umarız sizleri çok zor durumda bırakmadık. Her zaman ve her şeye rağmen bizim yanımızda olduğunuzu bilmek bize büyük bir güç veriyor. Siz olmadan olmuyor… İyi ki varsınız…

Ve sevgili İKSV ekibi… İstanbul Bienali’nin yoğun hazırlıkları, SALON açılışı, Filmekimi derken bunca iş yoğunluğu arasına bir de hiç planda yokken İstanbul Tiyatro Festivali olarak biz girdik… Emeğinize, enerjinize sağlık… Ve sevgili Tiyatro Festivali ekibi, Handan Uzal, Ayşe Emek ve Deniz Kıvılcım…

Daha yeni başlıyoruz, yolumuz uzun… Hepimize iyi festivaller diliyorum.

Festivalimiz iki hafta boyunca 5 uluslararası ve 13 yerli yapıma ev sahipliği yapacak.

Her festivalde olduğu gibi, oyunların yanı sıra; farklı disiplinlerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan atölye çalışmaları, sempozyum, panel, okuma tiyatroları ve performanstan oluşan çok zengin bir eğitim programı da hazırladık.

İstanbul Tiyatro Festivali olarak 2014 yılında sınırlı sayıda uluslararası festival ve tiyatro yöneticisini davet ederek başlattığımız uluslararası platformu, bu festival iki farklı tarihte yapıyoruz. 16–19 Kasım’da ağırlıklı olarak Fransız konuklarımızı ağırlayacağımız programı Corner in the World Bomontiada Alt ile birlikte hazırladık. İkinci buluşma ise 23–26 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Bir güzel haberimiz de Festivalin 20 yılını içeren kitabımızla ilgili. Kitabımız bitti, basıldı ve satışa sunuldu.

Bu yıl festival onur ödüllerimizi, Sevgili Duygu Sağıroğlu’na, Sevgili Zeynep Oral’a ve Fransız koreograf Angelin Preljocaj’a sunuyoruz.

İyi festivaller dilerim…

*İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz’ın katalog yazısı

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi için: http://tiyatro.iksv.org/tr