17-25 Aralık savcıları açığa alındı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, 17-25 Aralık savcıları ile ilgili ihraç talepli soruşturma dosyasını gündemine alarak karara bağladı. Bakan çocukları ile Reza Zarrab’ın gözaltına alındığı, dört bakanın istifasına neden olan 17 ve 25 Aralık soruşturmasını yürüten Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş ve Mehmet Yüzgeç açığa alındı. Zekeriya Öz, kararla ilgili, "Bu karar bence kurulda alınmadı, bence başka bir yerde alındı ve kurulda uygulamaya konuldu" dedi.