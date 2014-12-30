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17-25 Aralık soruşturmalarını yürüten 4 savcı açığa alındı!

HSYK Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş ve Mehmet Yüzgeç'i açığa aldı

30 Aralık 2014 15:17

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, 17-25 Aralık savcıları ile ilgili ihraç talepli soruşturma dosyasını bugün gündemine alarak karara bağladı. Bakan çocukları ile Reza Zarrab’ın gözaltına alındığı, dört bakanın istifasına neden olan 17 ve 25 Aralık soruşturmasını yürüten Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş ve Mehmet Yüzgeç açığa alındı.

HSYK Başmüfettişi Ömer Kara, dört savcı ile ilgili “kusurlu, uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzuna ve saygınlığına zarar verdikleri” iddiasıyla rapor hazırlamış, meslekten ihraç talebiyle soruşturma izni istemişti.

Alican Uludağ’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, HSYK 3. Dairesi de soruşturma izni vererek, dosyayı 2. Daire’ye göndermişti. 3. Daire, yazısında dört savcının açığa alınmasını da istemişti. 4 savcı ile ilgili raporda farklı suçlamalar yer alıyor. Bolu’ya düz savcı olarak gönderilen Zekeriya Öz, işadamı Ali Ağaoğlu’nun parasıyla Dubai’de tatil yapmak, Twitter’da siyasi içerikli mesajlar paylaşmak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekle suçlanıyor. Savcı Celal Kara’nın, 17 Aralık’ta gözaltına alınanlara savunma hakkı vermediği, Mehmet Yüzgeç’in ise somut bilgi ve belge olmadan gözaltı işlemi uyguladığı, mal varlıklarına el koyduğu öne sürülüyor. 25 Aralık’ı yürüten savcı Muammer Akkaş için yöneltilen suçlamalardan biri adliye önünde basın açıklaması dağıtmak.

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