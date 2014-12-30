Erdoğan 2009'da Zekeriya Öz'ü böyle savunmuştu: Operasyonu yapanlara saygı duysunlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde Ergenekon davasını yürüten Zekeriya Öz'e yöneltilen eleştirilere, "İtalya'da temiz eller olduğu zaman İtalya'yı Türkiye'ye örnek gösterenler lütfen şu anda da Türkiye'de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar, saygı duysunlar..." diye savunmuştu.

aktifhaber.com'un haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSYK tarafından açığa alınan dönemin Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ü adeta kahraman ilan etmişti.

İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın Zekeriya Öz ile ilgi o konuşması:

"İtalya'da temiz eller olduğu zaman İtalya'yı Türkiye'ye örnek gösterenler lütfen şu anda da Türkiye'de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar, saygı duysunlar... Geçen akşam bir televizyon kanalında bir gazetenin bir mensubu ta İtalya'ya gitmiş.



Temiz eller operasyonunun savcısını bulmuş, onunla söyleşi yapıyor. Ne kadar güzel. Tamam da benim ülkemde bu operasyonu yapana da saygınız olsun. Niye ona durmadan vuruyorsunuz. Bırakın bakayım, nereye varacak bu işin sonu. Rahat olun. Anadolu'da güzel bir söz var: "Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz". Mesele bu. Onun için, kimse, eğer senin geçmişinden bir sıkıntın yoksa anından da sıkıntın olmasın."