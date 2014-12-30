Zekeriya Öz: Açığa alma kararı HSYK'da alınmadı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, 17-25 Aralık savcıları ile ilgili ihraç talepli soruşturma dosyasını bugün gündemine alarak karara bağladı. Bakan çocukları ile Reza Zarrab’ın gözaltına alındığı, dört bakanın istifasına neden olan 17 ve 25 Aralık soruşturmasını yürüten Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş ve Mehmet Yüzgeç açığa alındı. Zekeriya Öz, kararla ilgili, "Bu karar bence kurulda alınmadı, bence başka bir yerde alındı ve kurulda uygulamaya konuldu" dedi.

Hakkındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırılan Öz, Bolu Adliyesindeki odasında eşyalarını toplayarak bir kutunun içerisine doldurdu. Eşyalar daha sonra adliye çalışanları tarafından Öz'ün aracına bırakıldı, ardından adliye çalışanları Öz'e veda ziyaretinde bulundu.

Mesainin bitmesinin ardından adliyeden çıkan Öz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karara itiraz edeceğini ifade eden Öz, "Olayla ilgili tebligat ya da herhangi bir açıklama gelmedi. Bugüne kadar savunmam dahi alınmadı. Bana bildirilmeyen ve gönderilmeyen kararın medyaya alelacele servis edilmesi, HSYK'nın hangi etik değerlere göre hareket ettiğini açıkça göstermektedir. Karar hukukilikten uzak, siyasi bir karardır. Bununla ilgili ayrıntılı açıklama ve itirazlarımı yapacağım" diye konuştu.

"Malum bir savcı Konya'da bir kişiyi gözaltına aldırmadığı için Zonguldak'a sürülüyor" diyen Zekeriya Öz, "Bunu süren de aynı kuruldur. Bu tür kararlar veren kurul aslında yargı bağımsızlığına büyük bir darbe vurmuştur. Kararın şahsımla alakası yoktur. Bana karşı değildir, yargı bağımsızlığına karşı verilmiş bir karardır. Karara karşı itirazımı yapacağım" ifadesini kullandı.

Öz, dosyayı ve kendisiyle ilgili suçlamaları bilmediğini dile getirerek, "Bizimle alakalı suçlamaların tamamını böyle medya mensupları televizyonlarda, bir takım yerlerde söyleyip, bu konuda sansasyon yapıyorlar. Bu karar bence kurulda alınmadı, bence başka bir yerde alındı ve kurulda uygulamaya konuldu" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından aracına giden Öz, otomobilinin üzeri karla kaplı olması dolayısıyla adliye çalışanları tarafından aracının üzerindeki karların temizlenmesini bekledi. Daha sonra aracına binen Öz, adliye önünden ayrıldı. (AA)