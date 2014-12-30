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Açığa alınan 17 Aralık savcısı: Karar siyasi, AİHM lehimize karar verecektir

Savcı Celal Kara’dan HSYK’nın kararıyla ilgili ilk yorum

30 Aralık 2014 19:06

Arzu Yıldız

HSYK’nın hakkında verdiği açığa alınma kararını değerlendiren dönemin 17 Aralık operasyonunun savcısı Celal Kara, kararla ilgili olarak “Hukuki bir karar değil, siyasi olduğu açıktır. Savunmam dahi alınmamış, müfettiş hakkında şikayetlerim ayrıca kurula yaptığım bütün başvurular sonuçlanmamış, bu konuda da tarafıma hiçbir bilgi ve cevap gönderilmemiştir” dedi.

Savcı Kara, “Yasal haklarımızı kullanacağız. Böyle bir soruşturmayla kınama cezası dahi çıkmaması gerekirken, kararı AİHM’e taşıdığımızda hak ihlali olduğu için lehimize sonuçlanacaktır” diye konuştu.

Celal Kara’nın T24’e yaptığı açıklama şöyle:

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, 17-25 Aralık savcıları ile ilgili ihraç talepli soruşturma dosyasını bugün gündemine alarak karara bağladı. Eski bakan çocukları ile Reza Zarrab’ın gözaltına alındığı, dört bakanın istifasına neden olan 17 ve 25 Aralık soruşturmasını yürüten Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş ve Mehmet Yüzgeç açığa alındı.
 
 “Hukuki bir karar değil, siyasi olduğu açıktır. Savunmam dahi alınmamış, müfettiş hakkında şikayetlerim ayrıca kurula yaptığım bütün başvurular sonuçlanmamış, bu konuda da tarafıma hiçbir bilgi ve cevap gönderilmemiştir.

Soruşturmanın selameti açısından uzaklaştırıldığımız söyleniyor. Tarafıma yöneltilen suçlamalar herhangi bir soruşturmanın selametini tehlikeye düşürecek nitelikte değildir. Ayrıca kurulda Cumhurbaşkanı’nın atadığı üyelerin, bakan ve müsteşarın benimle ilgili alınacak kararlar ve yapılacak işlemler konusunda oylamalara “hiç kimse kendi davasının savcısı hakimi olamaz” kriteri uyarınca katılmaması gerektiği hususunda da başvuru yapmıştım. Karar henüz elimize ulaşmadı, bu yüzden katılıp katılmadıkları hususunu bilmiyorum.

Yasal haklarımızı kullanacağız. Böyle bir soruşturmayla kınama cezası dahi çıkmaması gerekirken, kararı AİHM’e taşıdığımızda hak ihlali olduğu için lehimize sonuçlanacaktır.”

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