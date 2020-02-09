Zülfü Livaneli'nin aradığı inşaattaki genç yetenek Akbaşlı konuştu: Birçok dertle karşılaştım, ondan dolayı böyle okuyorum herhalde

Sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter’da paylaştığı ve inşaatta şarkı söyleyen Murat Akbaşlı "Birçok dertle karşılaştım. Ondan dolayı böyle okuyorum herhalde. Küçükken evimizin bir odası vardı. 12 kişi o odada kalırdık. Hayatın kendisi çok yorucu zaten. Yaşadığım sorunlar, dertler beni şarkı söylemeye itti" dedi.

Zülfü Livaneli'nin Twitter'da paylaştığı inşaatta kilam okuyan genç sosyal medyanın gündemi oldu. Kilam dengbej geleneğinin bir terimi ve tıpkı Türkçe'deki türkü kelimesiyle aşıklık şiiri tanımlandığı gibi, Kürtçe'de kilam kavramı dengbejliğe özgü bir şiir türü için kulanılıyor. Zülfü Livaneli, kilam okuyan Murat Akbaşlı'nın videosunu paylaşarak "Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" dedi ve paylaşımı ve video binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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Kimileri Akbaşlı'nın sesini çok duygulu bulurken kimileri de Akbaşlı'ya acilen ulaşılması gerektiğini söyledi. Youtube'da ses analizleri yapan müzisyen Emre Yücelen de "Çok güzel söylüyor, dinleyin", "Ne olur bu çocuğu bulun" ifadelerini kullandı.

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Evrensel'den Cengiz Anıl Bölükbaş, kilamı okuyan Murat Akbaşlı ve onu gündeme taşıyan Zülfü Livaneli'yle konuştu. Evrensel'in haberi şöyle:

Okulu bıraktı, çobanlık ve inşaatçılık yaptı

Murat 2000 yılında Van'da dünyaya geldi. Ailesi, Van'ın Saray ilçesine bağlı Turanköy Köyü'nden. Murat 10 kardeşli bir ailenin çocuğu. 8 kız ve bir erkek kardeşi var. Kendisi ailenin 6. çocuğu. Ailenin 4 çocuğu okurken geri kalanları ya işte çalışıyor ya da işsizler. Murat, ilkokul 8. sınıfa kadar okumuş. 8. sınıfı bitirdikten sonra okulu bırakmış. Murat bunun sebebini ise "Olmadı abi, yapamadım" diyerek açıklıyor. Okulu bırakmasının ardından çobanlık yapmış Murat. Van'da babasının koyunları varmış. Babası yılın 6 ayı tarımla uğraşırken 6 ay da oturuyormuş. Annesi ise ev hanımı. Belli bir süre çobanlık yaptıktan sonra Bursa'ya amcaoğlunun yanına gitmiş. Bursa'da belli bir süre inşaatlarda çalışmış. Boyacılık yapmış. Ardından Van'a gidip tekrardan İstanbul'a çalışmaya gitmiş.

"Bu kadar yayılacağını bilmiyordum"

Konu sosyal medyada gündem olan videoya geliyor. Videonun nasıl çekildiğini Murat şöyle anlatıyor: "İnşaatta çalışıyordum. Bir gün inşaatın mimarı yanıma geldi. 'Şarkı söyle, videoya çekeceğim, sana kaset yapalım' dedi. Ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için okudum. Valla ben de bu kadar yayılacağını bilmiyordum. Zaten haberim yoktu. Görünce ben de şaşırdım. Bu kadar yayılması tesadüf..."

"Yaşadığım sorunlar, dertler beni şarkı söylemeye itti"

En çok kimleri dinlediği sorusunu ise "En çok Aşık Veysel'i seviyorum bir de Şakiro'yu" diye yanıtlıyor. Şarkı söylemeye ne zaman başladığı ve kilamı bu kadar nasıl duygulu okuduğu sorusuna şöyle yanıt veriyor: "Birçok dertle karşılaştım. Ondan dolayı böyle okuyorum herhalde. Küçükken evimizin bir odası vardı. 12 kişi o odada kalırdık. Hayatın kendisi çok yorucu zaten. Yaşadığım sorunlar, dertler beni şarkı söylemeye itti."

Zülfü Livaneli'nin danışmanları Murat ile iletişime geçmiş. Murat'a, eğitim verileceği ve konserlere çıkarılmak istendiği söylenmiş. Murat teklifi kabul etmiş. Murat geleceğe dair beklentilerini ise "Huzur istiyorum abi, huzur olmayınca hiçbir şey olmuyor. Bir de daha iyi yaşam koşulları" diyerek anlatıyor.

Livaneli: Diyarbakır konseri başta olmak üzere belki konuk sanatçı olarak sahne verebilirim

Videoyu kendisine Nesrin Nas'ın gönderdiğini söyleyen Livaneli, "Çok beğendim. Hakikaten çok olağanüstü bir yorumu ve sesi var. Böyle doğal, hayatın içinden söylüyor. Özel olarak şarkı ve türkü söylemeye uğraşmıyor. İşini yaparken, duvarı sıvarken söylüyor. O çok hoşuma gitti" dedi. Ayrıca dengbêj geleneğinin devam etmesi gerektiğini belirten Livaneli, "Dengbêj Türkiye'nin çok büyük bir zenginliği. Bu müzik tarzı devam etmeli. Dolayısıyla, Diyarbakır konseri başta olmak üzere belki konuk sanatçı olarak sahne verebilirim. Zaten böyle gençlere sahneler veriyorum. Ali İhsan diye bir arkadaşımızı da çıkarmıştık. Kısacası çocuğun sesini çok beğendim" diye konuştu.