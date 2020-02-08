Zülfü Livaneli o sesi arıyor!

Sanatçı Zülfü Livaneli, 2017 yılında video paylaşım sitesi Youtube'a yüklenen videoda Kürtçe şarkıyı kendi üslubuyla yanık bir şekilde söyleyen genci arıyor.

Livaneli Twitter'da eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas'tan alıntıladığı tweetinde "Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" notunu yazdı.

Şimdilerde Youtube'da Emre Yücelen Şan Dersi isimli kendi kanalında ses yorumlamaları ve analizleri yapan müzisyen Emre Yücelen de genç yeteneğin peşine düşmüş durumda.

Youtube'da videoyu takipçileriyle birlikte canlı izleyen Yücelen de genç yeteneğe övgüler dizerek, "Olağanüstü okuyor, dinleyin", "Okuma pozisyonu o kadar güzel ki..." yorumlarında bulundu. Yücelen, videonun sonunda takipçilerine "Ne olur bu çocuğu bulun" dedi.