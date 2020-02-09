Zülfü Livaneli inşaattaki ‘genç yeteneği’ buldu

Sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter’da paylaştığı ve inşaatta Kürtçe şarkı söyleyen genci buldu. Şarkı söyleyen gencin Vanlı olduğunu açıklayan Livaneli, “Elimizden geleni yapalım” dedi.

TIKLAYIN | Zülfü Livaneli o sesi arıyor!

Livaneli, yeteneği bulduğunu Mahsun Kırmızıgül’e verdiği yanıtta açıkladı. Müzisyen Mahsun Kırmızıgül de Kürtçe söyleyen genci Twitter’da paylaştı ve “Zülfü abi, bu muhteşem sesin sahibini arıyor. Bu arkadaşı tanıyanlar bize ulaştırsınlar. Bende bu güzel sese aranjörlük yapacağım” dedi. Livaneli de yanıt olarak “Bulduk Mahsuncum. Vanlı. Elimizden geleni yapalım” dedi.

Ayrıca iktisatçı Nesrin Nas ve gazeteci Yazgülü Aydoğan’a da cevap yazan Livaneli, “Nesrin hanım Gönderdiğiniz video büyük bir olaya dönüştü. Bizim organizasyon konuşuyor çocukla. Çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.