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Zirve Davası’nda sona doğru

Malatya'da 2007’de, biri Alman ikisi Türk üç Hıristiyan’ın öldürüldüğü Zirve Yayınevi Katliamı’yla ilgili davada, sona yaklaşıldı

02 Nisan 2015 17:46

Mahkeme, esas hakkındaki görüşlerin bildirilmesi için taraflara süre vererek, Malatya Valiliği’nden 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında yapılan “İl Emniyet Toplantıları”na ait, Emniyet ve MİT görevlilerinin ıslak imzalı toplantı sunumlarını istedi.

Malatya’da, 18 Nisan 2007’de, biri Alman ikisi Türk üç Hıristiyan’ın öldürüldüğü Zirve Yayınevi Katliamı’yla ilgili davada, sona yaklaşıldı. Davanın 103. duruşması, 1 Nisan Çarşamba günü Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmada Mahkeme Heyeti,  2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında yapılan "İl Emniyet Toplantıları"na Emniyet ve MİT görevlileri tarafından ıslak imzalı olarak sunulan toplantı sunumlarının asıllarının gönderilmesi için, Malatya Valiliği’ne yazı yazılmasını kararlaştırdı. Tutuksuz yargılanan sanıkların, “adli kontrol uygulaması”nın kaldırılmasına yönelik talebini reddeden mahkeme, taraf avukatlarına esas hakkındaki görüşlerini hazırlamaları için süre verdi. Davanın tek tutuklu sanığı Varol Bülent Aral'ın tutukluluk hâlinin devamını kararlaştıran Mahkeme Heyeti, duruşmayı, 6 Mayıs Çarşamba gününe erteledi.

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