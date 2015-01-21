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Zirve Yayınevi davasında tutuklu asker kalmadı

Malatya'da Zirve Yayınevi'nde 3 kişinin hunharca öldürülmesiyle ilgili davada ikisi asker 3 kişi tahliye edildi

21 Ocak 2015 18:58

Kamuoyunda 'Zirve Yayınevi katliamı' olarak bilinen olayla ilgili olarak tutuklu 3 sanık daha serbest bırakıldı. Katliamla ilgili dosya kapsamında tutuklu olan son iki asker de tahliye edilenler arasında.

Malatya’daki Zirve Yayınevi ofisinde 3 kişinin hunharca öldürülmesiyle ilgili olarak devam eden davada Emekli Albay Mehmet Ülger, öğretim görevlisi Ruhi Abat ve Binbaşı Haydar Yeşil tahliye edildi. Böylece ‘Zirve Katliamı Davası’nda tutuklu asker kalmadı.

Malatya'da 18 Nisan 2007'de, İncil ve Hıristiyanlıkla ilgili dini kitaplar basımı yapan Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüştü. Zanlılardan Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Abuzer Yıldırım olay yerinde yakalanmıştı. Emre Günaydın da üçüncü katın penceresinden kaçmak isterken düşmüş ve tutuklanmıştı.

Zirve Yayınevi katliamı davasında tutukluluk sürelerini 5 yılla sınırlayan yasa nedeniyle tahliye edilerek ev hapsine alınan sanıkların adli kontrol hükümlerine aykırı olarak defalarca evlerini terk ettiği, buna rağmen mahkemenin tutuklama kararı almayarak adli kontrole, ‘aynen devam’ kararı verdiği ortaya çıkmıştı.

 

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