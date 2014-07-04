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Zirve Yayınevi katliamı sanığı, KPSS’ye girip memur olmak istiyor!

Zirve katliamı sanığı Abuzer Yıldırım, KPSS'ye girmek için mahkemeden izin aldı. Yıldırım, her şey yolunda giderse memur olacak

04 Temmuz 2014 15:53

Malatya’daki Zirve Yayınevi’nde üç Hıristiyan’ın bıçaklarla öldürüldüğü cinayete katılan ve tutukluluk sürelerinin beş yıla inmesi sonrası ‘ev hapsi’ uygulamasıyla serbest bırakılan Abuzer Yıldırım, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) katılabilmek için mahkemeden izin aldı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Yıldırım, yarın Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü görevlileri nezaretinde İnönü Üniversitesi’nde sınava girecek.

Zirve Yayınevi faillerinden Abuzer Yıldırım, dün avukatı Pelin Balıkçı aracılığıyla Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Dilekçede, Yıldırım’ın yarın yapılacak olan ‘Kamu Personeli Seçme Sınavı’na gireceği belirtilerek, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre izin verilmesi istendi.

Mahkeme de talebi kabul ederek, Yıldırım’ın Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü görevlileri nezaretinde yarın saat 09.30’da İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde yapılacak iki saatlik KPSS’ye girmek üzere izin verdi. Yıldırım hakkında, dört arkadaşıyla birlikte katıldığı cinayetten ötürü, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

 

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