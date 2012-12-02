Dink cinayeti ile Zirve Katliamı bağlantısını araştıran savcıya atama

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Hrant Dink davasının duruşma savcısı Hikmet Usta’nın görev yerini değiştirdi. Savcı Hikmet Usta, Dink suikastında “örgüt yok” diyen davanın hâkimlerine “örgüt de var, delil de” diyerek itiraz etmişti.

Usta, temyiz incelemesi için Dink cinayeti ile Zirve Katliamı arasındaki bağlantıları araştırdığı sırada görevinden alınarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne getirildi.

Aysun Yazıcı'nın Taraf gazetesindeki haberine göre; Zirve Yayınevi’nde biri Alman üç kişinin boğazlarının kesilerek öldürülmesiyle ilgili dosyayı inceleyen Usta, Yargıtay’da bulunan Dink dosyasına yeni bir itirazda bulunmaya hazırlanıyordu. Zirve Yayınevi katliamını Dink dosyasına delil olarak göndermeye hazırlanan Usta, bu adımı atamadan ilginç bir şekilde görevinden alındı. Bakırköy’e ataması yapılan Usta’nın dosyayla bir ilgisinin kalmadığını söyleyen Zirve davasının müdahil avukatlarından Erdal Doğan, “Temyiz incelemesini derinleştirmek isteyen bir savcıyı görevden almaya rutin bir işlem denemez” dedi.



Zirve savcıları da alınmıştı



Geçtiğimiz günlerde Zirve davasında dosyayı çok iyi bilen iki savcının da ani bir şekilde dosyadan uzaklaştırıldığına dikkati çeken Doğan, “Daha önce de savcı Zekeriya Öz aynı şekilde, terfi ettirilerek Zirve ve Hrant Dink soruşturmasından rutin bir biçimde alındı. Şimdi de, Hrant Dink dosyasında geç de olsa herkesin bildiği Ergenekon örgütünün varlığını tesbit etmiş, kovuşturmanın, temyiz incelenmesinin bu yönde derinleştirilmesi için çaba göstermiş, Hrant dosyasının, Zirve ve Rahip Santoro davası ile bağını görmüş bir savcıyı yine bir başka göreve atayarak veya terfi ettirerek dosyadan alınmasına rutin bir işlem diyemeyiz. Tüm bunlar hukuki cinayettir” şeklinde konuştu.



Veli Küçük gündeme gelecekti



Zirve dosyası ekseninde irdelenecek Dink cinayetinin kimler tarafından ve neden işlendiğini açığa çıkaracak bu itirazla, Dink’in TCK’nın “Türklüğü aşağılamak” suçunu düzenleyen 301. maddeden ceza alması sürecinde başrol oynayan Ergenekon sanıkları Kemal Kerinçsiz ve emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile Dink cinayetinde ihmali bulunduğu gerekçesiyle ceza alan Albay Ali Öz’ün cinayetteki sorumluluğu yeniden gündeme gelecekti. İstihbarat bilgilerini dikkate almayan dönemin Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın cinayetteki sorumluluğunun tekrar tartışılmasında bir adım olacak olan itirazla, cinayete iştirak ettikleri gerekçesiyle halen açık soruşturma olarak devam eden kamu görevlilerine ilişkin dosyanın hızlandırılmasına da ivme kazandıracaktı. 3. Yargı Paketi’ yle birlikte CMK 250. maddeyle özel yetkili savcıların görevlerine son verilmesinin ardından, Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi ile yetkilendirilen savcıların görev dağılımı da temmuz ayında gerçekleştirilmişti. HSYK’nın internet sitesinde önceki akşam duyurulan kararnameyle Balyoz ve KCK gibi önemli soruşturmalara imza atan Bilal Bayraktar’ın da görev yeri değiştirildi.