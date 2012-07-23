Zirve katliamı öncesi jandarma, misyonerleri adım adım takip etmiş!

Zirve Yayınevi katliamı ile ilgili geçen hafta kabul edilen yeni iddianamenin ek klasörleri arasına giren valilik tutanaklarında, Malatya'daki misyonerlerin jandarma tarafından adım adım izlendiği ortaya çıktı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Zirve davasının dosyasına giren, Malatya Valiliği’nin 2006-2008 yıllarında yapılan il güvenlik toplantısı tutanakları ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

Her ilde olduğu gibi, Malatya’da da vali başkanlığında MİT Şube Müdürü, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü’nün katılımıyla yapılan bu toplantılarda jandarma, bilhassa Şubat 2006’dan itibaren şehirde sayıları 15’i bile bulmayan misyonerleri ‘en önemli güvenlik tehdidi’ olarak gösteriyor.

Haber elemanları aracılığıyla takip edildikleri anlaşılan Malatyalı misyonerlerin yakından izlendiği, üç kurban ve eşlerine ilişkin de istihbari bilgi edinildiği görülüyor. Beş katil tarafından 18 Nisan 2007 günü öldürülen üç kurbanın adı, dikkat çekecek şekilde, son 10 aydaki beş toplantıda anılırken, gelmekte olan cinayete ilişkin hiçbir ‘duyuma’ ulaşılmadı.

Jandarma, cinayetten iki ay sonra misyonerlerle ilgili bilgileri azalttı. Malatya Emniyeti ise aynı dönem içerisinde misyonerler hakkında hiçbir bilgiyi valiliğe taşımazken, cinayetten sonra gündemine almaya başladı. İşte valilik tutanakları...

'Okulu boyatacaklar efendim!'

2 Hazİran 2006: Şemse Aydın ve Christina De Lange’nin 12-14 Mayıs 2006’da Hatay Protestan Kilisesi’nde ‘Tanrıyı Daha İyi Tanıma Toplantısı’ adıyla bayanlara yönelik etkinliğe katıldıkları tespit edilmiştir. Misyonerler hakkındaki olumsuz haberlerin önüne geçebilmek ve sempati kazanmak amacıyla arayış içerisinde olan misyonerlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nca başlatılan ‘%100 Eğitime Destek’ kampanyasını kullanmak istedikleri, Polatdere Köyü’ndeki okulun tadilatı için Zirve adına müracaatta bulundukları öğrenilmiş olup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirmede tadilatına izin vermemesi yönünde karar verildiği... Ağbaba İş Merkezi’nde misyonerlik faaliyeti yürüten Kayra ile ilgili aynı iş merkezindeki diğer işyeri sahiplerinin rahatsızlık duydukları öğrenilmiştir.

4 Temmuz 2006: İkisi Türk, 20’si ABD’li 22 kişilik grup tarafından 7 Haziran 2006’da Polatdere’deki okulun dış cephesinin boyattırıldığı...

2 Ağustos 2006: Misyonerlerin yaz döneminde Ermeni kökenli şahıslarla temaslarını arttıracakları ve değişik maskeler kullanmak suretiyle ‘Aile Kampları ve Vaftiz Törenleri’ düzenleyerek şahısların Hıristiyanlaştırılmasına yönelik gayretlerini yoğunlaştıracakları...

Beş toplantıda adları geçti

1 Eylül 2006: De Lange’nin Ekim 2006’da Türkiye’den ayrılmasının beklendiği, Kayra’nın isminin ABD’li Ronald Grand Logan ve Necati Aydın tarafından Ağustos 2006’da Zirve olarak değiştirildiği, Necati Aydın ve eşi Şemse Aydın’ın da göreve başladığı...

4 Ekİm 2006: 2003 Mayıs’ta Mersin’den ilimize yerleşen, önder konumunda olan De Lange’nin 25 Eylül 2006’da ailesiyle İstanbul’a geçtiği, 28 Eylül 2006’da ülkemizden çıkış yaptığı, yerine Ronald Grand Logan’ın devam edeceği, misyonerlerin maddi durumu zayıf vatandaşları maddi yardımda bulunma vaadiyle istismar ederek dinlerine çekmeleri yönünde faaliyette bulunabilecekleri...

1 Kasım 2006: Protestan Malatya Ev Topluluğu’nun Ankara’daki Kurtuluş Kilisesi’ne bağlandığı, Kurtuluş Kilisesi’ne bağlı Gökhan Talas’ın ailesiyle ilimize yerleştiği ve Zirve adına Necati Aydın ile birlikte hareket ettiği...

4 Aralık 2006: ABD’li Ryan Daniel Keating’in ailesiyle ilimize gelerek Turgut Özal Mahallesi... sayılı adrese yerleştikleri, Thilmann Geske’nin ülkemizdeki ikâmet tezkeresinin bitmesinden dolayı belirli dönemlerde yurtdışına çıkıp tekrar geri döndüğü tespit edilmiştir. Kasım ayı içerisinde Sivas, Tunceli , Erzincan, Kars ve Ardahan illerini kapsayan bir gezi düzenledikleri öğrenilmiştir.

5 Ocak 2007: 24 Aralık 2006’da Altın Kayısı Oteli’nde Doğuş Bayramı (Noel) düzenlenmiş olup 45-50 kişinin katıldığı, geçen senelere göre sönük geçen etkinlikte vaaz verildiği, ilahiler okunduğu ve çocukların rol aldığı küçük bir tiyatro gösterisinin yapıldığı... Bekâr gençlere Evlilik Semineri düzenleneceği, evlilik ve cinsel yaşam hakkında bilinçlenmelerinin amaçlandığı öğrenilmiştir. Gruptaki bazı şahısların Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Ermeni Kilisesi’nin restore edilip ibadete açılması için Adıyaman’daki Ermeni vatandaşlarımızla görüşmeler yaptıkları...

5 Şubat 2007: Necati Aydın, Thilman Geske ve Angus William Reid’in 13 Ocak 2007’de Kahramanmaraş’taki GÖK (Güneydoğu Önderleri Kurulu) toplantısına katıldıkları; Ermeni Kilisesi’ni faaliyete geçirmek amacıyla Malatya’daki ailelerle görüştükleri, Malatya’daki diğer Ermeni ailelerin adresleri ve isimleri hakkında bilgi temin etme gayretinde oldukları, Adıyaman’da Süryani Kilisesi önderi olan Melki Ürek’le Ermeni Kilisesi’nin açılması konusunda görüşmeler yapıldığı şeklinde bilgiler mevcuttur. Thilman Geske’nin 13 Ocak 2007’de Erzincan’a, Uğur Yüksel’in 22 Ocak 2007’de Tokat’a giderek, müjdeleme yaptıkları yönünde bilgiler alınmıştır. Misyoner ailelerin katılımıyla 10 Şubat 2007’de Antalya’da yapılacak seminere Necati Aydın’ın ailesiyle birlikte katılacağı...

Bowling buluşması

5 Mart 2007: 4. Gençlik Randevusu adı altında Diyarbakır’da 3-6 Mart 2007’de gerçekleşen ‘Hayatın Temel Prensipleri’ konulu konferansa ve Antalya’da ailelerin katılımıyla 10 Şubat 2007’de yapılan seminere ilimizden katılımların sağlandığı...

3 Nİsan 2007: Ayin toplantılarına devam ettikleri, motivasyonu arttırıp katılanların kaynaşmasına yönelik etkinlik düzenledikleri ve bu meyanda Afra AVM’deki bowling salonunda 30 Mart 2007’de bir araya geldikleri... Thilman Geske ve Hüseyin Yelki’nin 17 Mart 2007’de Adana Bebek Kilisesi’ndeki GÖK toplantısına katıldığı... Toplantıda; sözde Ermeni soykırımı konusunun da müteakip toplantılarda gündeme alınması, Karadaniz’de Rumlardan daha fazla faydalanmak maksadıyla bölgeye açılım gayretlerinin arttırılması, kilise açma güçlüğünün Avrupa Vaftiz Federasyonu’na götürülmesi...