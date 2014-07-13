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Yaşam

Zeytinburnu'daki patlamada ölen isimler belli oldu

Zeytinburnu'nda meydana gelen patlamada yaşamlarını yitirenlerin isimleri belli oldu

13 Temmuz 2014 14:36

Zeytinburnu’nda Beştelsiz Mahallesi’nde 4 katlı binada meydana gelen patlamada ölen 3 kişinin ve 8 yaralının isimleri belli oldu.

Enkazdan ilk olarak çıkan cesedin Uğur Çokgülenlere ait olduğu belirlendi. İkinci çıkarılan cesedin ise kayıp olarak ailesinin de hastanelerde aradığı ancak bulamadığı Kader Kılıç’a (22) ait olduğu, patlamadan yaklaşık 11 saat sonra 22.50 sıralarında çıkarılan cesedin ise 23 yaşındaki Eda Can adlı kadına ait olduğu öğrenildi.

Patlamada yaralanan vatandaşların isimlerinin ise Faruk Kontuva, Ayhan Işık, Serdar Topuz, Abdullah Kocasakal, Abbas Borucu, Yunus Pazarcıklıel, Aybüke Şevkal ve binadan atlayan hamile Ayşe Akıllı (28) olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmaları sırasında dumandan etkilenerek yaralanan itfaiye erinin isminin ise Oktay Akçay olduğu öğrenildi.

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