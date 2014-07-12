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Zeytinburnu'ndaki patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi

İstanbul Zeytinburnu'nda bir ambalaj atölyesinde meydana gelen patlamada enkaz altından 3 kişinin cesedi çıkartılırken, 11 kişi de yaralandı

12 Temmuz 2014 22:04

İstanbul Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi'ndeki bir binada bulunan iş yerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Enkaz altından 3 kişinin cesedi çıkarıldı.

Zeytinburnu’ndaki patlamanın meydana geldiği işyerindeki çalışmalar sürerken, saat 18.45’ten sonra kötü haberler gelmeye başladı. Bodrum katın çöken tavanının altından tamamen yanmış bir kişinin cesedi çıkartıldı.

Ardından 19:00 sularında bir başka cesede daha ulaşıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Akşam 22.30 saatinde enkaz altından bir başka ceset daha çıkartıldı ve ölü sayısı 3'e yükseldi.

Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi'nde 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Binanın girişindeki ambalaj üretim tesisinde saat 11.45 sıralarında meydana gelen patlama sonrası yükselen alevler ve dumanlar bütün binayı kapladı.

 

Hamile kadın balkondan atladı

 

Patlamanın meydana geldiği binanın birinci katında oturan hamile bir kadının, yaşadığı panik nedeniyle balkondan aşağıya atladığı öğrenildi. Yaralı kadın da hastanede tedavi altına alındı.


11 kişi yaralandı

 

Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla çıkarken ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. 4 yaralı ambulanslarla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı yakınları da hastaneye gelerek bilgi almaya çalıştı. Yangına aşırı sıcaktan genleşme katsayısının yükselmesinin neden olabileceği belirtiliyor.

 

İGDAŞ: Binada doğalgaz tesisatı yok

 

İGDAŞ'tan da patlamayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. İGDAŞ'ın açıklaması şöyle: "Bugün saat 11.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Beşyol Sokak No: 3 adresinde bulunan binanın bodrum katında bir patlama meydana gelmiştir. Patlamanın meydana geldiği bodrum katında bulunan ambalaj atölyesinde doğalgaz tesisatının bulunmadığı, dolayısıyla doğalgaz kullanılmadığı tespit edilmiştir."

 

İstanbul Valiliği'nden açıklama

 

İstanbul Valiliği tarafından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: İtfaiye ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre olay gaz sıkışması yada tüpgaz patlaması sonucu meydana gelmiş olup terör saldırısı değildir.

Olayda biri ağır 8 vatandaşımız yaralanmış, bir itfaiye erimizde yoğun dumandan etkilenerek tedavi altına alınmıştır.

 

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