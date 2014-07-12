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Zeytinburnu'ndaki patlamada hamile kadın apartmandan böyle atladı

8,5 aylık Ayşe Akıllı ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi

12 Temmuz 2014 18:14

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonrası mahsur kalan 8,5 aylık hamile Ayşe Akıllı, evinin balkonundan atladı.

Radikal'de yer alan habere göre, Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi'nde 4 katlı bir binada meydana gelen patlama sonrası mahsur kalan 8,5 aylık hamile Ayşe Akıllı (28) evinin balkonundan atladı. O anlar amatör bir kamera tarafından da saniye saniye görüntülendi. Hamile kadın vatandaşlar tarafından tutulan brandaya atladı.

Patlama sırasında yaralanarak tedavi altına alınan ve birkaç gün daha hastanede müşahede altında kalacağı bilgisi verilen hostes Ayşe Akıllı ve bebeğinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Patlamada, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İlk tahminlere göre, patlamanın tüpgazya da doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı söylense de, İGDAŞ apartmanda doğalgaz hattının olmadığını, dolayısıyla patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklanamayacağını bildirdi.

 

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Zeytinburnu'ndaki patlamada hamile kadın apartmandan böyle atladı

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