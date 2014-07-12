Zeytinburnu'nda patlama; 1'i ağır 8 aralı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki ambalaji imalathanesinde tüpten kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Mithatpaşa tramvay durağına yakın bir noktada meydana gelen patlamada en az 8 kişi yaralandı.

Bir apartmanın bodrum katında olan imalathanede meydana gelen patlamaya tüpten sızan gaz sıkışması ya da doğalgaz nedeniyle olduğu iddia edildi. Ancak İGDAŞ, apartmanda doğalgaz hattının bulunmadığını ve patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanamayacağını bildirdi.

Vali Mutlu: Terör değil, tüp gaz

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, patlamanın gaz sıkışması ya da tüp gaz patlamasından kaynaklandığını söyledi.

Hüseyin Avni Mutlu, ilki belirlemelere göre patlamada 1’i ağır 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

Vali Mutlu, herhangi bir terör saldırısının söz konusu olmadığını vurguladı.

İGDAŞ: Doğalgaz altyapısı yok

Öte yandan İGDAŞ'dan yapılan açıklamada apartmanda doğalgaz hattının olmadığı, dolayısıyla patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Hamile kadın aşağıya atladı

İlk bilgilere göre, patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Binada mahsur kalan yaralılar olduğu bildirildi.

Öte yandan, binanın birinci katında oturan hamile bir kadının, yaşadığı panik nedeniyle balkondan aşağıya atladığı öğrenildi. Yaralanan kadın da hastanede tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, patlamanın olduğu binanın yanındaki binalarda oturanları da tahliye etmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri patlamaya müdahale ederken çıkan yangını söndürdü.

Bina ve araçlarda hasar var

Şiddetli patlamada çevredeki binalar ve caddede bulanan bazı araçlar da hasar gördü.

Bu arada, binadan çıkan kara dumanlar, çevredeki birçok yerden de görüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği deponun çevresini güvenlik altına alarak, patlamanın neden kaynaklandığını araştırdı.

Arbede yaşandı

Bölgeyi güvenlik koridoruna alan polis ekipleri, vatandaşları caddeden uzaklaştırdı. Binada yakınları olan bazı vatandaşlar, içeri girmeye çalıştı. Polisin bu kişilere engel olmaya çalışması nedeniyle arbede yaşandı.

Patlama nedeniyle Zeytinburnu'da tramvay seferleri de yapılamadı.