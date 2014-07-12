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Zeytinburnu'ndaki patlamada kayıp kız bilmecesi

İstanbul Zeytinburnu'nda 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı patlamada, Kader Kılıç isimli genç kızdan haber alınamıyor

12 Temmuz 2014 21:06

İstanbul Zeytinburnu'ndaki patlamanın olduğu iş yerinde çalıştığı ve kayıp olduğu belirtilen Kader Kılıç'ın yakınları olay yerinde zor anlar yaşadı.

Çevrede bulunanlar, Kılıç'ın yakınlarına, kaldırıldığı hastane konusunda farklı bilgiler verdi.

DHA'nın haberine göre görgü tanıkları ve vatandaşlardan gelen farklı bilgiler ailenin sinirlerinin gerilmesine neden oldu. İlk önce özel bir hastanede olduğu belirtilen Kılıç'ın daha sonra söz konusu hastanede olmadığı bilgisi geldi.

Yakınları halen Kılıç'ın hangi hastanede olduğunu araştırıyor. İsimleri açıklanan 11 kişilik yaralı listesinde ise Kader'in adı geçmiyor.

 

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