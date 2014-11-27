T24 LogoT24 Logo
Magazin

Zerrin Özer: Türkiye'de erkeklerin yüzde 50'si biseksüel

'Ben hayatımda kendime yetebiliyorum artık, sevginin var olduğuna inanmıyorum'

27 Kasım 2014 14:07

Sanatçı Zerrin Özer dün akşam Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programına konuk oldu. Özer'in programda Türkiye'deki erkeklerin yarısının biseksüel olduğunu söylemesi herkesi şaşırttı.

Kadın-erkek ilişkilerinin konuşulduğu anlarda Zerrin Özer, "Hiçbir şekilde kimseyle birlikte olmak gibi bir niyetim yok. Ben hayatımda kendime yetebiliyorum artık, sevginin var olduğuna inanmıyorum. Ayrıca şunu söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti'nde erkeklerin yüzde ellisi biseksüel" açıklamalarında bulundu.

 

*Biseksüellik nedir?

 

Biseksüellik, duygusal ve cinsel yönelim yönünden hem hemcinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kişidir. Biseksüel sözcüğü hem isim, hem sıfat olarak kullanılır. Her iki cinsel kimlikten olan insanlara karşı cinsel ve duygusal olarak ilgi duyma ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki kurma potansiyelini, bir başka ifadeyle "biseksüel" olma durumunu belirtir, hemcins cinsel ilişki yönünden eşcinsellik ile benzerdir. Biseksüel, her iki cinse aynı ölçüde ilgi duymayabilir veya bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir. 

(*Bilgiler wikipedia'dan alınmıştır.)

ETİKETLER

zerrin özermesut yarburada laf çokprogramerkeklerbiseksüelaçıklamailginçtürkiyeyüzde elli

İlgili Haberler

Zerrin Özer neden sürekli güneş gözlüğü takıyor?

Geçtiğimiz günlerde bir yemek çıkışında görüntülenen Zerrin Özer, neden gece gündüz güneş gözlüğü taktığını açıkladı

Zerrin Özer’den 50 kişiye suç duyurusu

Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın ‘vizyon toplantısına’ katıldığı için sosyal medyada hakarete uğradığı gerekçesiyle 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Zerrin Özer: 'Tayyip Erdoğan'ı seviyorum' dediğim için hakarete uğradım

Şarkıcı Zerrin Özer, hükümetin açıkladığı Alevi açılımından umutlu olduğunu söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24