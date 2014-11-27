Zerrin Özer: Türkiye'de erkeklerin yüzde 50'si biseksüel

Sanatçı Zerrin Özer dün akşam Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programına konuk oldu. Özer'in programda Türkiye'deki erkeklerin yarısının biseksüel olduğunu söylemesi herkesi şaşırttı.

Kadın-erkek ilişkilerinin konuşulduğu anlarda Zerrin Özer, "Hiçbir şekilde kimseyle birlikte olmak gibi bir niyetim yok. Ben hayatımda kendime yetebiliyorum artık, sevginin var olduğuna inanmıyorum. Ayrıca şunu söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti'nde erkeklerin yüzde ellisi biseksüel" açıklamalarında bulundu.