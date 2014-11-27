Zerrin Özer: Türkiye'de erkeklerin yüzde 50'si biseksüel

Sanatçı Zerrin Özer dün akşam Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programına konuk oldu. Özer'in programda Türkiye'deki erkeklerin yarısının biseksüel olduğunu söylemesi herkesi şaşırttı.
Kadın-erkek ilişkilerinin konuşulduğu anlarda Zerrin Özer, "Hiçbir şekilde kimseyle birlikte olmak gibi bir niyetim yok. Ben hayatımda kendime yetebiliyorum artık, sevginin var olduğuna inanmıyorum. Ayrıca şunu söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti'nde erkeklerin yüzde ellisi biseksüel" açıklamalarında bulundu.
*Biseksüellik nedir?
Biseksüellik, duygusal ve cinsel yönelim yönünden hem hemcinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kişidir. Biseksüel sözcüğü hem isim, hem sıfat olarak kullanılır. Her iki cinsel kimlikten olan insanlara karşı cinsel ve duygusal olarak ilgi duyma ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki kurma potansiyelini, bir başka ifadeyle "biseksüel" olma durumunu belirtir, hemcins cinsel ilişki yönünden eşcinsellik ile benzerdir. Biseksüel, her iki cinse aynı ölçüde ilgi duymayabilir veya bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir.
(*Bilgiler wikipedia'dan alınmıştır.)