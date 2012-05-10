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Zerrin Özer neden sürekli güneş gözlüğü takıyor?

Geçtiğimiz günlerde bir yemek çıkışında görüntülenen Zerrin Özer, neden gece gündüz güneş gözlüğü taktığını açıkladı

10 Mayıs 2012 18:44

Zerrin Özer'e Şahan Gökbakar'ın güneş gözlüğü yüzünden yaşadığı tartışma hatırlatıldı.

Zerrin Özer, neden gece gündüz güneş gözlüğü taktığını açıkladı. Özer'e önce Şahan Gökbakar'ın geçen günlerde güneş gözlüğü yüzünden yaşadığı polemik hatırlatıldı. Özer, "Benim gözlerimin numarası büyük. Çizdirmekten de korkuyorum" dedi.

"Ama siz güneş gözlüğü takıyorsunuz" diyen muhabirlere Özer, " Hayatım boyunca böyle oldu. İnsanların gözümün içine bakmalarını sevmiyorum belki de. Gözlerin kalbin aynası olduğunu belli etmek istemiyorum" diye konuştu.

Halil Sezai gerçeği

HaberTürk'te yer alana habere göre, yaza yeni bir şarkıyla gireceğini ifade eden Özer, "15- 20 güne kadar şarkımız çıkıyor. İddialıyız ama mütevazı olmakta fayda var" dedi.

Sıkı bir Halil Sezai hayranı olduğunu belirten Zerrin Özer, "Halil Sezai gerçeği var. İncir Reçeli'ni izlediğimden beri kendime gelemiyorum. Daha kimse bilmezken onu tüm çevreme yayan kişi benim. Hayran gibiyim. Onun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

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Zerrin Özergüneş gözlüğü

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