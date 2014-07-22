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Zerrin Özer’den 50 kişiye suç duyurusu

Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın ‘vizyon toplantısına’ katıldığı için sosyal medyada hakarete uğradığı gerekçesiyle 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

22 Temmuz 2014 18:27

Şarkıcı Zerrin Özer, cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Vizyon Belgesi"ni açıkladığı toplantıya katıldığı için kendisine sosyal medya üzerinden hakarette bulunan 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Milliyet’te yer alan habere göre Zerrin Özer'in, Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği toplantıya katılmasının ardından gerek Twitter gerekse Facebook üzerinden haksız eleştirilere ve hakaretlere maruz kaldığını belirten Çelik, "Bunun üzerine Özer, toplumumuzun her bireyi gibi fikirlerini ifade etmekte, demokratik haklarını kullanmada özgür olduğunu belirtmiştir. Fakat, sosyal medya üzerinden bir takım kişiler, eleştiri sınırlarını aşan sözler ve paylaşımlarda bulunmuş, ağza alınmayacak şekilde hakaret ve küfür etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki bu paylaşımların Özer'i fevkalade yaraladığını ve üzüntüye boğduğunu vurgulayan Çelik, müvekkilinin şahsına, inancına, sanatçılığına, şerefine ve onuruna hakaret eden kişiler hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmaları talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Suç duyurusunun 50 kişi hakkında yapıldığı bildirildi.

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