Zerrin Özer: 'Tayyip Erdoğan'ı seviyorum' dediğim için hakarete uğradım

Şarkıcı Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı sevdiği için Alevi dostlarından ağır hakaretlere uğradığını söyledi

A Haber canlı yayınına katılan Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini söylediği için hakaretlere uğradığını ve çok üzüldüğünü söyledi.

Zerrin Özer şunları söyledi: "Tüm yüreğimle inanmak istiyorum. Biliyorsunuz ben hayatımda insanları hiçbir zaman mevkisine göre sevdim veya sevmedim değil. Ben bir insanı sevmem için tavrını sevmem lazım, inanmam lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Bey'i sevdiğimi söyledim. Size bunu çok içtenlikle söyleyebilirim ki, bazı kesimlerde bazı kültürdaşlarımdan Alevi kardeşlerimden, dostlarımdan çok ağır hakaretlere uğradım. Bu çok yanlış.

'Ailem beni böyle yetiştirmedi'

Türkiye’de çok büyük bir çoğunluk Alevilik. Ama ben hiçbir zaman mezhep ayrıcalığı yapmadım çünkü benim için hümanistlik çok önemlidir. Dolayısıyla bize söylenen bu kötü sözler, mesela Alevi olmayan insanlara da söylense ayağa kalkarım. Elimden gelen her ne varsa yaparım ve haksızlığa hiç gelemem. Dolayısıyla tabii bir Alevi vatandaş olarak, bir insan olarak eşitlik olması adına destekliyorum kesinlikle.

'Her Kürt PKK değil'

Ben sadece şuna bakarım: İyi insan, kötü insan. Ben onu kötü diye adlandıramam. Bu bana çok son derece basit bir cevap olarak geliyor. Yani toplum olarak, kesim olarak kötü diye bir şey yok. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bir de hep şunu söylüyorlar: Her Kürt PKK değil. Hep böyle karşılaştırılıyor. Bazı şeylerde görüyorum ve uzaktan yüzümü asıyorum çünkü yüreğim çok üzülüyor. Azınlık da olsa, çoğunluk da olsa kimse üzülmesin. Neden bu ülkeyi paylaşamıyoruz? Neden mutlu olamıyoruz? Neden birlikte olamıyoruz? Neden birlikte olamıyoruz? Bunlar çok geriye dayanan şeyler. Bence bu biraz kültürsüzlüğümüzden de kaynaklanan bir şey. Çağdaş olmamız lazım."