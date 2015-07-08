Zencani için 200 bin sayfalık iddianame

İran devletini 2 milyar 800 milyon dolar dolandırmak suçundan tutuklanan ve Reza Zerrab’ın “İran’daki ortağı ya da patronu” olarak bilinen iş adamı Babek Zencani hakkında 200 bin sayfalık iddianame hazırlandı.

Ünlü iş adamının uzun süreli bir çalışmanın ardından hazırlanan dosyası, Tahran Devrim Mahkemesi 15. şubeye gönderildi. Dosyanın mütalaasına başlanırken, yargılama sürecini hâkim Ebul-Kasım Salavati yürütecek. İran’daki önemli birçok yargı dosyasına bakan Salavati, verdiği onlarca idam kararı nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

'Suçu ülkenin ekonomik sistemini bozmak'

Cumhuriyet'in haberine göre, Zencani’nin avukatı Kuhpayezade, dosyanın hacimli olması hasebiyle mütalaasının aylar süreceği, bu yüzden yargılanma sürecine ancak birkaç ay sonra başlanabileceğini söyledi. Kuhpayezade, müvekkiline yöneltilen ana suçlamanın “ülkenin ekonomik sistemini bozmak” olduğunu belirtti.

Petrolden elde ettiği geliri İran merkez bankası’na eksik aktarmakla suçlanan Zencani, sahte belgeler düzenleyerek devleti yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle Aralık 2013’te tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde, ambargo altındaki İran’ın para trafiğini kontrol eden, İran petrolünü yaptırımları aşmak amacıyla kurulan şirketler üzerinden satarak büyük bir servet sahibi olan Zencani, faaliyetlerini Türkiye’de Zerrab’la bağlantı içinde yürütüyordu. Zerrab, Zencani ile ilişkisini kabul etmişti.