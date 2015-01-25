Zarrab'ın ortağı Zencani'nin havayolu şirketi ve oteline el konuldu

İran'ın Keşm Serbest Bölgesi Başkanı Ali Ekber Şabanifer, iş adamı Babek Zencani'ye ait Keşm Havayolları'nın (Qeshm Air) Petrol Bakanlığı’na devredildiğini açıkladı.

Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre; devirle Zencani'nin devlete olan borcunun bir bölümü tahsil edildi. Zencani'nin, Keşm Adası'ndaki 5 yıldızlı oteli de borçlu olduğu Serbest Bölge'ye iade edilecek.

İran'da yolsuzluk soruşturmalarının odağında bulunan iş adamı Zencani, 30 Aralık 2013'te tutuklanarak Tahran'daki Evin Cezaevi’ne gönderilmişti. 70'e yakın şirkette hisseleri bulunan Zencani, petrolden elde edilen geliri İran Merkez Bankası’na eksik aktarmakla suçlanıyor. Zencani, Türkiye’de Reza Zarrab’ın ortağı olarak tanınıyor.