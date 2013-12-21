İşte Reza Zerrab'ın para transferini gerçekleştirdiği ofis

Yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Reza Zerrab'ın Kapalıçarşı’nın bitişiğinde bulunan "Rococo Center" işhanındaki Durak Döviz bürosunun İran ve Dubai’ye para transferleri yaptığı yer olduğu iddia ediliyor.

Stordan dükkânın içini görmek mümkün değil. Hanın içi Kapalıçarşı çevresinde bulunan diğer işhanlarına göre biraz daha sakin. 5 katlı işhanında İran ve Dubai’ye para transferlerinin yapıldığı belirtiliyor. Hanın girişinde bir güvenlikçi duruyor ve dükkânların çoğunda tabela dahi yok. Bunun yanında işyerlerinin vitrinleri perdelerle kapalı. Dükkânların içinde ise para sayma makineleri, kasalar ile masa ve sandalyeler bulunuyor.

'Polis sizi de almasın'

Hürriyetin haberine göre, İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından mal varlıklarına el konulan ve Reza Zerrab ’a ait olduğu belirtilen ‘Durak Döviz’in yerini soran muhabire bir dükkan sahibi şunları söyledi: “Reza’nın adamları burada duruyordu. 3 gündür gelen giden yok. Para transferi için mi geldiniz? Oradaki adamların hepsini polis aldı. Eğer oradan para gönderdiyseniz dikkat edin polis sizi de almasın.” Reza Zarrab’ın adamlarından olduğu iddia edilen ve mal varlıklarına el konulan Abdullah Happani de yakın zamana kadar Rococo İşhanı’nda çalışıyormuş. Yaklaşık 1 ay önce iddiaya göre Reza Zerrab ile arası açılınca yanından ayrılmış.

Durak Döviz’in ismi ilk kez bir kaçakçılık operasyonunda anılmıyor. Nisan 2011’de Reza Zarrab’ın o dönem şoförlüğünü yapan ve son operasyonda birlikte gözaltına alındığı Turgut Happani Rusya’ya 150 milyon dolar taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Happani’nin, Reza Zarrab’ın teyzesinin oğlu Behrooz Aghazadeh’le birlikte deste deste dolarlarla verdiği pozlar gazetelerde yayınlanmıştı.

Rococo Center’ işhanındaki ‘Durak Döviz’ operasyonun yapıldığı günden bu yana kapalı.