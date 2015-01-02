Zarrab'dan bir hafta önce Zencani de şirketini taşımış

17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab’ın şirketlerini tek bir adrese taşımasından bir hafta önce, İran’da tutuklu bulunan ortağı Babek Zencani’nin de şirketini taşıdığı ortaya çıktı. Zencani’nin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde bulunan şirketi, Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki bir iş merkezine taşındı. Şirketin taşınması kararının alınmasından iki gün sonra ise İDTM’de yangın çıkmıştı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre 6 milyon TL sermayeli Kont Group ve Kozmetik Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi’nin taşınma kararı 22 Aralık tarihli gazeteye yansıdı.

Kayıtlara göre taşınma işlemi için karar 12 Aralık’ta alındı. Kararda imzası bulunan isimler ise Merve Irmak ve Soraya Asadi. Alınan karar göre, şirketin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) bulunan adresi Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak’ta bulunan bir iş merkezine taşındı. Söz konusu iş merkezinin Barbaros Bulvarı’nda olduğu anlaşıldı. Zencani’nin Çorlu'da alüminyum kutu üretimi yapan Kont Alüminyum Ambalaj adında bir şirketi daha bulunuyor.

Zarrab da şirketleri taşıdı

Zencani’nin şirketinin taşınmasından bir hafta sonra da Reza Zarrab, Bahçelievler Metroport Busidence’de bulunan şirketlerini Karaköy’de satın aldığı binaya taşımıştı. Cumhuriyet gazetesinden Çiğdem Toker’in haberine göre Sarraf, Royal Holding, Royal Denizcilik, Are Havacılık ile Orient Bazaar’daki Safir Altın’ı, Ak Sigorta’dan 72 milyon dolara satın aldığı binaya taşımıştı.

O katta yangın çıkmıştı

Kont Group ve Kozmetik’in İDTM’de bulunduğu A Blok 6. Katta 14 Aralık akşamı yangın çıkmıştı. 6’ncı katta çıkan yangın 7’inci kata da sıçramıştı. Anılan katta ise Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun arşivi bulunuyordu. BTK konu ile ilgili yaptığı açıklamada arşiv dosyalarının zarar görmediğini açıklamıştı.