HSYK, Bakırköy ataması kesinleşen Savcı Öz'e açıklama yapma izni verdi

HSYK 1. Dairesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ü bu görevden alarak Bakırköy'e Başsavcı vekili olarak atadı.

Atamayı Zekeriya Öz de doğrularken, kararın bugün kesinleştiği öğrenildi.

HSYK hakkındaki iddialara cevap vermesi için Öz’e açıklama yapma izni de verdi.

Başsavcı Öz, Dubai'de yaptığı tatilin tüm ödemelerini kendisinin yaptığını belirterek ve bu belgeleri göstermek için HSYK'ya başvurduğunu açıklamıştı. Öz ayrıca bu belgeleri bugün bir basın toplantısı yaparak açıklayacağını duyurmuştu.

HSYK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, 17 Aralık operasyonunun 2. dalgasında soruşturma dosyası elinden alınan Savcı Muammer Akkaş ile Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ile birlikte Zekeriya Öz hakkında da inceleme başlatmıştı.