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Yaşam

Zebraların çizgilerindeki sır çözüldü!

T24 - Beyaz, siyah ve çizgili modeller üzerinde yapılan incelemede at sineklerinin çizgili modele daha az rağbet gösterdikleri ortaya çıktı.

10 Şubat 2012 20:29

Bilim insanları zebraların neden çizgili oldukları konusunda uzun yıllardır devam eden sırrı çözdüklerini iddia ediyor.

Deneysel Biyoloji Dergisi'nde yayımlanan araştırma sonuçları, zebraların çizgilerinin, at sineklerini uzak tuttuğunu, evrim sürecinde zebraların kan emen ve hastalık taşıyan bu hayvanlardan korunmak için çizgiler geliştirdiklerini belirtiyor.

Zebraların neden çizgili oldukları konusunda pek çok teori var. Kimi bilimadamları her zebranın çizgilerinin diğerlerinden farklı olduğunu, bunun kalabalık sürüler içinde hayvanların birbirlerini tanımasını sağladığını savunuyor. Ayrıca bu çizgilerin kalabalık bir zebra sürüsünde kamuflaj sağladığı ve düşmanlarını uzak tutmaya yaradığı belirtiliyor.

Yapılan son araştırmada, bilimadamları, bir tarlaya üzeri yapışkanlı farklı renklerde modeller yerleştirerek, at sineklerinin hangi modele daha fazla ilgi gösterdiğini belirledi.

Beyaz, siyah ve çizgili modeller üzerinde yapılan incelemede at sineklerinin çizgili modele daha az rağbet gösterdikleri ortaya çıktı.

Uzmanlar bunun nedeninin, farklı renklerin ışığı yansıtma şekliyle ilgili olduğunu düşünüyor. Siyah renkten yansıyan ışık yatay bir düzlemde hareket ediyor ve at sinekleri bu tür ışığa daha büyük ilgi gösteriyor. Bu nedenle koyu renkteki hayvanlar at sineklerine daha fazla hedef oluyor.

Araştırmayı yapan bilimadamları, zebraların atalarının koyu renkte olduklarını, evrim süreci boyunca, kanlarını emen ve hastalıklara neden olan at sineklerinden korunma taktiği olarak çizgileri geliştirdiklerini düşünüyor.

 

 

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